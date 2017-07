Comincia il campionato Europeo di Twirling

IL CAMPIONATO EUROPEO TWIRLING APRE LE COMPETIZIONI

Giovedì 6 luglio dalle 9.00 al Palayamamay inizieranno le competizioni con gli esercizi obbligatori femminili e maschili e con le preliminari dei Duo Junior e Senior del campionato europeo di Twirling.

La nostra Nazionale, composta da 53 Atleti, porterà in campo nella giornata di Giovedì per gli individualisti junior: Sara Faverato, Giorgia Vettore, Marika Ottaviano, Alessia Ignelzi, Cristian Matturro, Gabriele Crisi. Per gli individualisti senior ci saranno: Ilaria Interligi, Elisa Matozzo, Chiara Colafrancesco, Elena Pagani, Luca Fasano, Olivo Davide Sidoti, Salvatore Adernò.

Gli stessi Atleti nella giornata di venerdì 7 luglio entreranno in campo con i loro Free Style (dalle 9.00 alle 19.30).

Partecipanti, Per il duo junior: Cristian Matturro e Gaia Locatelli. Per il duo senior: Ilaria Interligi e Elisa Matozzo.