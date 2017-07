Comincia il festival Tomorrowland in Belgio ma i balli sono iniziati da Malpensa

Foto varie

Apre le porte oggi Tomorrowland, il festival di musica elettronica più famoso al mondo che farà ballare i giovani partiti da mezzo mondo per due week end.

È la tappa più ambita dell’anno per gli amanti dell’elettronica ma è anche una macchina organizzativa impeccabile che trasforma l’intero viaggio in un’esperienza, ancora prima che si salga sull’aereo per partire verso il Belgio, nei pressi della cittadina di Boom dove si svolge il festival.

Lo sanno bene le persone partite anche dalla provincia di Varese dallo scalo di Malpensa dove ieri mattina ad attenderli al gate c’era un dj e un vero e proprio party in aeroporto promosso da Brussels Airlines, compagnia di bandiera del Belgio e sponsor ufficiale di Tomorrowland. Un’organizzazione che si replica in gran parte degli aeroporti di partenza.

Il festival belga è un evento con un’offerta musicale sterminata suddivisa tra sedici palchi. Ogni anno attira centinaia di migliaia di spettatori ed è un appuntamento unico soprattutto per lo spettacolo e la scenografia fantasy.