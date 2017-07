Compleanno speciale per gli Arcieri Varese

Foto di tiro con l'arco

La Compagnia Arcieri Città di Varese è nata il 19 luglio 1977 e ha dunque appena compiuto la bella età di 40 anni.

Per questo motivo i soci festeggeranno l’importante traguardo e con una gara sociale che si disputerà domenica 23 luglio al campo di tiro di Calcinate degli Orrigoni, a Varese.

Questo incontro si aggiunge al programma “Arco e Arte a Varese” che, proprio per il compleanno, vede alcuni artisti varesini a fianco degli Arcieri in

occasione di tre gare di calendario da loro organizzate.

Domenica avrà però un’attenzione speciale da parte dell’Associazione WGart: l’artista Giacomo De Giorgi regalerà al club una sua opera di pittura dando una nuova veste a una struttura dell’area. Le prossime gare saranno effettuate il 12 e il 13 agosto 2017, sempre a Calcinate.

Nel frattempo alcuni atleti biancorossi si sono messi in luce ai recenti campionati regionali: Matteo Paoletta ha vinto l’oro senior nell’olimpico, ha fatto il bis a squadre nei senior (con Giorgio Cazzaniga e Nicolò Rolandi) mentre la stessa formazione ha centrato anche il titolo assoluto.

Argento nella gara individuale assoluta per Cazzaniga, bronzo per Iris Brusa tra le giovanissime e per la squadra master di Alessandro Paternostro, Michele Calò e Paolo Canavesi. Terzo posto assoluto di nuovo per Paoletta, per la squadra senior femminile (Loredana Castiglioni, Cristina Loreti e Debora Pozzi) e per il Mixed Team (Paoletta e Castiglioni).

Di nuovo Matteo Paoletta sarà impegnato nel fine settimana (21-23 luglio) a Desenzano del Garda nelle gare di Coppa Italia delle Regioni in classe seniores maschile arco olimpico. Per lui ci sarà anche l’esperienza alle Universiadi di Taipei ad agosto (con Cazzaniga riserva).