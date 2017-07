Con il passamontagna rapinano supermercato: bottino 900 euro

Sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Saronno per risalire all’identità dei due uomini che, con il volto coperto dal passamontagna e una pistola, hanno rapinato ieri a mezzogiorno il supermercato di via 4 novembre.

I malviventi hanno atteso che il punto vendita fosse vuoto e sono entrati con il volto già coperto nel supermercato. Hanno raggiunto la cassa ed hanno intimato alla commessa di consegnare tutto il contante. Dopo qualche minuto di smarrimento la dipendente ha subito collaborato e in pochi minuti ha consegnato i soldi ai due rapinatori che sono usciti di corsa.

Ad attenderli all’esterno probabilmente c’era un complice e un auto. Quando sono arrivati sul posto i militari, allertati dalla donna, infatti, dei rapinatori non c’era più traccia. I carabinieri hanno raccolto la testimonianza della cassiera, spaventata ma illesa, e avviato le indagini anche recuperando le immagini della videosorveglianza della zona.