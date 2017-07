LIBRI, DA STRISCIA A TRONZANO LAGO MAGGIORE

Appuntamento da venerdì 21 luglio 2017 al Civico Museo “Parisi-Valle” di Maccagno dove, incastonata nella preziosa cornice deĺla Mostra Tra terra e cielo di Danila Denti, si inserisce sino al 20 agosto una rassegna intitolata “Con un libro tra terra e cielo“, a cura della Libreria Cerutti&Pozzi di Luino.

La proposta di un connubio tra opera d’arte e libro, tra foglio d’acquerello e foglio di carta stampata, tra segno e parola, è stata accolta con entusiasmo dal padrone di casa, il Sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca Fabio Passera e dall’artista Danila Denti, che con generosità lascerà giocare le sue seducenti creazioni con le suggestive provocazioni della lettura.

Nasce così una mostra nella mostra, dove il libro e le seduzioni deĺl’arte diventano co-protagonisti per un’estate al Museo di grande spessore.

Sarà un’occasione imperdibile e preziosa per gli amanti dell’arte, della buona lettura e per i bibliofili che potranno trovare un’ampia scelta di titoli di grande successo. Non mancherà uno spazio dedicato ai libri per bambini e ragazzi,a quelli in lingua straniera,nonché a quelle edizioni più ricercate e curiose tutte da scoprire e da sfogliare.

In occasione della Festa del libro, il civico Museo “Parisi-Valle” resterà aperto al pubblico tutti i sabati, dalle ore 21 alle 23.

Da segnare in agenda anche due incontri con l’autore:Maurizio Miozzi.

Sabato 5 agosto 2017 ore 21.30

Biskra un emigrante racconta

Sabato 12 agosto 2017 ore 21.30

Luino di ieri e oggi

Gli orari della mostra sono gli stessi del Museo:

Venerdì ore 15-19

Sabato ore 10-12, ore 15-19 e ore 21-23

Domenica ore 10-12, ore 15-19.