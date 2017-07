Con Varese4U alla scoperta del Monte Orsa

varese4u - monte san giorgio

(Il Ceresio o lago di Lugano, visto dalla vetta del Monte Pravello – foto di Sergio Pettenuzzo)

Prende il via oggi pomeriggio il nuovo tour di VareseNews alla scoperta dei quattro siti Unesco della provincia di Varese, realizzato nell’ambito del progetto Varese4U.

A partire dalle 16 vi porteremo alla scoperta del comprensorio del Monte San Giorgio con un’escursione sui monti Orsa e Pravello in compagnia dell’associazione Amici del Monte Orsa, che da alcuni anni lavora alla valorizzazione e alla conservazione di un luogo dove natura, storia e valore paesaggistico offrono infiniti spunti per trascorrere qualche ora in un contesto davvero affascinante.

Attraverso la pagina Facebook Monte San Giorgio Varese4U vi racconteremo in diretta la bellezza dei luoghi, gli incontri con le persone che li fanno vivere, le scoperte lungo il cammino.

Lo spunto è l’iniziativa “Apericena in vetta” organizzato dagli Amici del Monte Orsa lungo un percorso che permetterà di visitare anche le fortificazioni della Linea Cadorna e di concludere con un tramonto mozzafiato con vista a 360° sul Ceresio e le sue montagne.

Vi invitiamo a “venire con noi”: per seguire il tour basta mettere “Mi piace” sulla pagina Facebook.

Potete partecipare anche voi, inviando foto, suggerimenti e racconti sia sulla pagina Facebook generale del progetto Varese4U (con foto e post) sia utilizzando Instagram con l’hashtag #varese4u.