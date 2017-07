Concerti, letture animate e giri in battello

Lo Stradivari al pontile di Cazzago Brabbia

Gli appuntamenti del fine settimana a Varese. Venerdì ai Giardini Estensi ci sarà il VivaMag Day, un maratona di musica indipendente e fuori sincrono organizzata dello storico free press che raccoglie tutti gli eventi della provincia di Varese. Domani sera la via Sacco sarà dedicata ai più piccoli con l’iniziativa “Letture Allegre”. Prosegue poi il festival Tra Sacro e Sacro Monte, questa sera con l’appuntamento alle ore 21 con “Un Pianoforte per Sacro Monte: La Traviata a Casa Pogliaghi”. Anche per questa sera, dopo il successo di ieri che ha visto oltre 800 persone utilizzare la funicolare per il Sacro Monte, il borgo sarà raggiungibile grazie allo speciale servizio messo a disposizione dal Comune di Varese e autolinee Varesine di navetta e funicolare gratuite. Sempre questa sera proseguono le serate con lo Shopping by Night, negozi aperti alla sera dalle ore 21.00 alle ore 24.00 in centro città.

Anche per questo weekend prosegue la sperimentazione della pedonalizzazione del centro varesino. Questa sera e sabato, dalle ore 20 a mezzanotte, molte strade di Varese saranno restituite ai pedoni, alle famiglie e a chi ama passeggiare lungo le vie del centro cittadino. Come ogni weekend il consiglio è quello di lasciare la propria auto in uno dei tanti parcheggi a disposizione a due passi dal centro. Saranno pedonali: via Sacco, via Robbioni e via del Cairo. Piazza Beccaria e via Vetera e Cacciatori delle Alpi. Via Volta. Via Carrobbio, piazza Motta e il primo tratto di via Bizzozero.

Domani nella via Sacco pedonale grande appuntamento dedicato ai più piccoli con l’iniziativa “Letture Allegre” a cura di Alessia Volenteri e Consuelo Farese. Nella via dei Giardini estensi chiusa al traffico, i bambini potranno partecipare ad un evento in cui si ascolteranno e leggeranno bellissime storie a loro dedicate.

Gli altri eventi del weekend:

Venerdì 28 luglio

Visita guidata al Sacro Monte di Varese con aperitivo al Museo

Con apertura straordinaria di Casa Pogliaghi

dalle ore 18.30 alle ore 22.30

Una serata speciale con salita lungo il viale delle cappelle e visita guidata che si conclude presso la Casa Museo Pogliaghi con aperitivo sulla terrazza dei suoi Rustici.

Prenotazione obbligatoria scrivendo a info@casamuseopogliaghi.it

www.sacromontedivarese.it

Venerdì 28 luglio all’interno di Movie Rider

Proiezione del film: Mommy

Alle ore 21.30 in via Vergani 1

Un nuovo progetto a cura di Filmstudio’90 per festeggiare in modo inedito e partecipato i 30 anni di cinema all’aperto della rassegna Esterno Notte: arriva Movie Rider, un mix originale che unisce cinema under 30, laboratori, street food e socialità nelle periferie urbane di Varese! www.filmstudio90.it – www.facebook.com/filmstudio90

Da sabato 29 luglio a mercoledì 16 agosto 2017

Festa di Ferragosto a Bizzozero

Parco retrostante Supermercato Carrefour di Bizzozero

Allestimento di un banco gastronomico per il pranzo e la cena; tutte le sere iniziative musicali ed intrattenimento. La manifestazione è un evento consolidato e storico del quartiere di Bizzozero ed è un momento volto a favorire l’aggregazione e la socialità per i residenti e non solo.

Facebook Associazione Club Bizzozero ONLUS

Sabato 29 luglio

Apparizioni con Betty e Chicco Colombo

Racconti e storie intorno al lago di Varese e nei rioni cittadini

ore 18.00

Piantone di Via Veratti,

Apparizione tutta d’un pezzo

Partecipazione gratuita

In caso di maltempo la manifestazione si terrà domenica 30 luglio

Sabato 29 luglio

Apparizioni con Betty e Chicco Colombo

Racconti e storie intorno al lago di Varese e nei rioni cittadini

ore 19.00

Giardini Estensi, Il Grande Cedro, Villa Mirabello

Apparizione con amici alberi

Partecipazione gratuita

In caso di maltempo la manifestazione si terrà domenica 30 luglio

Sabato 29 luglio

LA LA LAND

di Damien Chazelle

ore 21.30

Tensostruttura Giardini Estensi

Via Sacco, 5

Rassegna cinematografica Esterno Notte.

Prezzo: 6 euro intero – 4,5 euro ridotto (soci Filmstudio90, soci ARCI, enti convenzionati, giovani fino a 18 anni, over 65).

www.filmstudio90.it

Domenica 30 luglio

Navigazione da Schiranna-Lido per Isolino Virginia

Imbarco dal Lido di Schiranna

Servizio di navigazione diretta – trenta minuti di indicibile fascino sul battello “Stradivari”. Il nuovo servizio, che prosegue tutte le domeniche sino al 15 ottobre, regala alla città di Varese un filo conduttore turistico, storico, paesaggistico fra i due siti Unesco del territorio varesino: Sacro Monte e Isolino Virginia.

Costo corsa A/R: adulti: € 8,00, under 6 gratuito

www.isolinovirginia.it

Domenica 30 luglio

Bus navetta per la funicolare ogni 15 minuti

Dalla fermata di via Manin

Tutte le domeniche dell’estate sarà possibile usufruire dei bus navetta che condurranno al Sacro Monte, con partenza da via Manin (angolo via Valverde, di fronte al Palazzetto), finora utilizzata solo nei giorni festivi come deviazione straordinaria della Linea C da e verso la montagna. Per tutti i giorni festivi la frequenza dei bus sulla tratta via Manin – stazione Vellone e viceversa, passa da 30 a 15 minuti, aumentando così le opportunità di prendere il pullman dalla zona stadio e palazzetto per raggiungere la Prima Cappella e la stazione di partenza della funicolare.

Domenica 30 luglio

Il Sacro Monte: storia del rifugio di santi e rivoluzionari

Tra Sacro e Sacro Monte

ore 11.00

Borgo del Sacro Monte

Progetto Iceberg – Teatro itinerante – A cura di Karakorum Teatro.

Ingresso gratuito

www.trasacroesacromonte.it – www.karakorumteatro.it

Domenica 30 luglio

Cima Campo dei Fiori oggi. Punta di mezzo

Uscite Narranti di OfficicinAmbiente

ore 19.30

Ritrovo presso parcheggio Irma Campo dei Fiori.

Cima Campo dei Fiori oggi Punta di mezzo.

Per il sentiero nord al calar del sole, un secolo di storia che pochi conoscono.

Pic-nic in compagnia, rientro al buio. Portare torcia e spuntino. Notturna. Durata 3 ore circa.

www.officinambiente.org

Domenica 30 luglio

Takayama Ukon – Il Re Beato

Tokyo Opera Association a Villa Paradeisos

ore 19.00

Villa Paradeisos

via Campigli, 34

La Tokyo Opera Association arriva a Villa Paradeisos portando in città un evento eccezionale: la rappresentazione dell’Opera “Takayama Ukon – Il re Beato”, con la partecipazione di 70 artisti tra attori, musicanti e teatranti. Lo spettacolo sarà presentato dal Console generale Giapponese di Milano: Varese accoglierà così la comunità giapponese con visitatori e ospiti e renderà omaggio a Papa Francesco con uno spettacolo suggestivo e affascinante portatore di un messaggio di pace universale, ponte tra Oriente ed Occidente.

info@villaparadeisos.it

www.villaparadeisos.it

Domenica 30 luglio

Manchester by the sea

di Kenneth Lonergan

ore 21.30

Tensostruttura Giardini Estensi

Via Sacco, 5

Il film rientra nella Rassegna cinematografica di Esterno Notte.

Prezzo: 6 euro intero – 4,5 euro ridotto (soci Filmstudio90, soci ARCI, enti convenzionati, giovani fino a 18 anni, over 65).

www.filmstudio90.it