Concluso il primo viaggio di Aimetti (PD), incontrati rappresentanti della società

Mettersi in viaggio per la provincia di Varese, ascoltare e dialogare per includere punti di vista, esperienze,

competenze e bisogni nell’attività amministrativa epolitica.

Il viaggio di ascolto di Silvio Aimetti, Sindaco di Comerio, nella nostra Provincia è stato completato.

Diciotto gli incontri con rappresentanti del sociale, dell’impresa, dello sport, del volontariato, della scuola, del lavoro,

della sanità, della pubblica amministrazione, della Chiesa e dei giovani.

“Un viaggio di ascolto che prima di tutto mi ha arricchito come persona - spiega Aimetti - e mi ha confermato la necessità ineludibile di coinvolgere la società civile nella preparazione di una proposta politica innovativa che parta dai bisogni reali delle Persone e non dalle diatribe diuna politica più che mai asfittica ed opprimente”.

Da settembre prenderà il via la seconda fase di questo progetto con diversi incontri “con i cittadini della

nostra Provincia – continua il sindaco -, che potranno portare il loro contributo, sui diversi temi trattati nella prima fasedi ascolto, l’incontro con le Persone e con le loro esperienze sarà di fondamentale importanza per poter elaborareun

progetto che abbia come elemento base la partecipazione attiva e consapevole. Il libro che sarà presentato

durante questi incontri sarà soltanto un insieme di spunti di riflessione sui quali discutere, confrontarsi ed infine

ideare un futuro migliore che sappia coniugare in modo efficace lavoro, salute, benessere, scuola, cultura,

ambiente, Europa e futuro”.

Ecco le persone che Aimetti ha incontrato:

Maria Grazia Crippa Presidente Associazionedi promozione sociale SOMSART

Simone Foti Presidente Comitato locale CRI del Medio Verbano

Fabio Aimini Studente universitario

Roberta Bettoni Cooperativa lotta contro l’emarginazione

Simone Franceschetto Product manager

Fabrizio Brogi Presidente Nau S.p.a

Laura Cavalotti ex Sindaco di Tradate

Roberto Bof Giornalista e molto altro

Carolina Perfetti Segreteria regionale SPI CGIL

Don Luigi Milani Vice parroco di Gazzada Schianno e Lozza

Vittorio Cosma Artista e compositore

Cristina Boracchi Preside del Liceo Classico Crespi di Busto Arsizio

Bashkim Sejdiu Imprenditore inventore dell’app infostranieri

Luca Spada Presidente e CEO di eolo S.p.a

Barbara Megetto Presidente di lega ambiente Lombardia

Edoardo Zin Già Insegnante e vicepresidente della Fondazione Schuman

Umberto Rega Esperto di formazione aziendale

Pietro Zoia Medico ex direttore generale di aziende ospedaliere