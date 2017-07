Confapi per la formazione punta sull’online

felice nespoli è il presidente del gruppo alimentari di confapi

Tra le varie attività formative di Confapi, ora c’è anche la possibilità di seguire i corsi online, mediante una piattaforma FAD (Formazione a di stanza). Un metodo che garantisce la fruibilità in qualsiasi momento e in ogni luogo, facilmente integrabile nel nel processo lavorativo.

«In questo modo – spiegano i vertici di Confapi Varese – la nostra associazione recepisce la necessità di una sempre maggiore flessibilità delle imprese e delle persone dando loro strumenti validi per favorire la crescita continua delle persone sviluppando know how, competenze e capacità e sfruttando i device che ormai ogni giorno tutti utilizziamo».

Si ricorda che la piattaforma è disponibile a tutte le imprese del territorio, a dipendenti e consulenti, con significativi sconti per le aziende associate a Confapi Varese.