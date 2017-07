“Conosciamoci meglio”: la Liuc invita le aspiranti matricole

Università Cattaneo - Liuc

“Conosciamoci meglio” è l’iniziativa della LIUC – Università Cattaneo che, fino al 21 luglio 2017, consente a tutti gli studenti delle scuole superiori di saperne di più su un Ateneo che si caratterizza per la propria vocazione internazionale e il forte legame con le imprese.

Si tratta di poter conoscere l’Università con un incontro mirato e individuale, a tu per tu con i docenti, per approfondire i percorsi di studio e le opportunità offerte dalle tre Scuole della LIUC – Economia aziendale, Giurisprudenza, Ingegneria gestionale: un bel modo, efficace, per scegliere.

Scoprire la LIUC conviene ed è facile. Basta prendere appuntamento telefonando allo 0331- 572300 o scrivendo una mail a HYPERLINK “mailto:orientamento@liuc.it” orientamento@liuc.it

Un team di docenti e studenti della LIUC sarà a disposizione dei ragazzi che, sempre più spesso, chiedono aiuto sia per scegliere il proprio percorso, sia per conoscere quali opportunità troveranno una volta arrivati in Università.

«I percorsi di scelta degli studi universitari e l’orientamento formativo che dovrebbe favorirli sono tanto più efficaci quanto più personalizzati. E’ in quest’ottica che l’iniziativa “Conosciamoci meglio” viene da anni proposta a studenti neo diplomati e alle loro famiglie» ricorda Michele Puglisi, Direttore del Cared, Centro di Ateneo per la ricerca educativo – didattica.

Tra i punti di forza della LIUC ricordiamo l’internazionalizzazione (con il 40% dei propri studenti che partecipano a programmi di studio all’estero e 128 Università partner in 48 Paesi nel mondo) e interi percorsi in lingua inglese, oltre al contatto con 6.400 aziende coordinato dal Placement e dal Career Service che risulta essere un valido aiuto nel favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

L’ammissione alla LIUC è diretta per i diplomati con voto di maturità uguale o superiore a 80/100, mentre per tutti gli altri è obbligatorio il test HYPERLINK “http://www.liuc.it/test” www.liuc.it/test che si terrà giovedì 20 luglio, alle ore 12.