Controlli nei locali pubblici di Varese e Azzate

questura di Varese dirigenti da sinistra: Maurizio Greco, Volanti, Gianluca Solla, Digos, Gianfranco Martorano, Stradale

Continua l’attività di controllo del territorio della Polizia di Stato nella città di Varese.

Nella notte tra il 28 ed il 29 luglio personale della Polizia di Stato in servizio alla Squadra di Polizia Amministrativa, insieme ad equipaggi della Squadra Mobile, della Squadra Volante e della Polizia Stradale, con il supporto di Unità Cinofile del Gruppo Guardia di Finanza di Malpensa ha effettuato a Varese ed Azzate attività di controllo nei confronti di tre locali notturni ed esercizi pubblici.

A Varese, Via Tagliamento, è stato chiuso un esercizio pubblico risultato privo di qualsiasi autorizzazione. Lo stesso esercizio, peraltro, la scorsa settimana era stato teatro di una rissa tra cittadini sudamericani.

Ad Azzate invece è stato controllato un bar ristorante, segnalato dagli abitanti della zona per i frequenti schiamazzi notturni.

È stata infine controllata una discoteca sul Lago di Varese.

All’esito dei controlli amministrativi sono state elevate 13 contravvenzioni per un totale di 6868 € di sanzioni.

Sempre con l’ausilio degli equipaggi della Squadra Mobile, della Polizia stradale e di unità cinofile del Gruppo Gdf di Malpensa sono stati effettuati controlli antidroga e servizi di controllo stradale per la prevenzione dell’abuso di sostanze alcooliche: 20 i veicoli controllati, 43 le persone identificate di cui 11 stranieri e 5 pregiudicati, 6 infrazioni al Codice della Strada contestate.

Dei conducenti sottoposti all’esame etilometrico, una è stato denunciato all’autorità giudiziaria in quanto è risultato avere un tasso alcolemico 3 volte superiore al consentito.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, sempre nel corso della giornata di venerdì, hanno denunciato in stato di libertà un cittadino italiano, L.G., per porto abusivo di arma od oggetti atti ad offendere e minaccia grave, sequestrando un coltello a serramanico di 22 cm, di cui 10 cm. di lama.