Anche quest’anno Coop Lombardia aderisce alla Pastasciutta Antifascista di Casa Cervi, un’iniziativa realizzata in collaborazione con l’A.N.P.I., i Comitati Soci di zona e alcuni Circoli Cooperativi della nostra regione.

La Pastasciutta Antifascista è un evento nazionale che celebra la Resistenza in modo conviviale e anticonvenzionale, ricordando “il più bel discorso contro il fascismo: la pastasciutta in bollore”. Con queste parole Papà Cervi volle festeggiare l’arresto di Benito Mussolini, avvenuto il 25 luglio 1943, organizzando un’enorme “pastasciuttata” nella piazza del paese e invitando tutti i compaesani.

La cena nel corso degli anni è diventata una rete sempre più fitta di eventi in tutta Italia, unendo migliaia di cittadini di tutte le età in un comune sentimento di libertà.

In Lombardia le cene si terranno tra venerdì 21 e martedì 25 luglio:

venerdì 21 luglio presso la Coop di Malnate

sabato 22 luglio presso Cascina Burattana a Busto Arsizio

sabato 22 luglio presso la Coop di Como

martedì 25 luglio presso il Parco della Cooperativa Agricola a Cinisello Balsamo