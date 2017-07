Coppa a Lucerna: Micheletti d’oro, Cesarini quinta

foto varie di canottaggio

Il Rotsee di Lucerna ha la stessa valenza, nel canottaggio, che ha lo stadio Maracanà o il “Bernabeu” nel calcio: il bacino elvetico è un vero e proprio tempio del remo mondiale e non è un caso se qui ogni anno faccia tappa la Coppa del Mondo (che invece varia di continuo la sede degli altri due appuntamenti).

Non è quindi una medaglia qualunque quella che si è messo al collo (sabato pomeriggio) l’isprese Andrea Micheletti. Il portacolori delle Fiamme Oro, cresciuto nella Canottieri Gavirate, ha vinto in maglia azzurra la regata del quattro di coppia pesi leggeri, imbarcazione “non olimpica” (quindi meno importante in termini assoluti) ma che l’Italia ha interpretato con uomini di primo piano.

Insieme a Micheletti infatti, il d.t. azzurro Cattaneo ha messo Matteo Mulas, Martino Goretti e Catello Amarante: la finale è stata velocissima, con la barca dell’Italia che ha lasciato spazio a Repubblica Ceca e Francia nelle fasi iniziali ma che poi (dopo i 700 metri) ha cominciato a dettare i ritmi. Gli azzurri hanno sorpassato francesi e cechi tra i 1.200 e i 1.500 metri e hanno proseguito sul loro passo – imprendibile per i rivali – fino al traguardo, tagliato in 5’48″39. Dietro a Francia e Repubblica Ceca, nell’ordine, hanno chiuso Germania, Australia e Olanda.

CESARINI OTTIMA QUINTA

Ottima prova anche dell’altra atleta varesina convocata dall’Italia per la Coppa del Mondo, la giovanissima Federica Cesarini. La portacolori della Canottieri Gavirate, impegnata insieme alla toscana Allegra Francalacci sul doppio leggero femminile (specialità olimpica) ha conquistato la finale per le medaglie chiudendo in quinta posizione.

La regata per l’oro è andata alla Nuova Zelanda con McBride e Kiddle; argento alla Polonia, bronzo alla Russia con l’Italia a un soffio dal quarto posto occupato dalla Svizzera.