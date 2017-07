Coppa Italia, il Varese “pesca” il Pisa

varese calcio 2017 2018

Esordio a Pisa per il nuovo Varese di Salvatore Iacolino. La squadra biancorossa inizierà la stagione all’Arena Garibaldi contro la formazione toscana nel primo turno di Coppa Italia.

Lo ha decretato il sorteggio svoltosi quest’oggi. La partita, salvo spostamenti, è prevista per domenica 30 luglio.

La squadra nerazzurra sarà guidata in panchina da un ex tecnico del Varese (2013-14), Carmine Gautieri, appena ingaggiato dal Pisa. Gautieri potrà contare, tra gli altri, su un giocatore ben noto a Masnago, il centravanti Umberto Eusepi, in biancorosso nei primi anni da professionista e tornato ora sotto la torre pendente dopo i mesi trascorsi nella prima metà dell’anno scorso.

I toscani sono appena ritornati in Lega Pro, retrocessi dopo un solo anno in Serie B, stagione resa difficile da gravi problemi societari che però, ora, sono stati risolti. Il responsabile dell’area tecnica, tra l’altro, è l’ex dirigente della Pro Patria, Raffaele Ferrara. Ed un passato da Tigrotto lo ha anche il difensore Dario Polverini.