Corrieri della droga fermati a Malpensa: 5 arresti

Nei giorni scorsi, si è conclusa una importante operazione antidroga della Guardia di Finanza, denominata “San Pedro” che ha permesso l’individuazione di numerosi soggetti che hanno organizzato, pianificato, finanziato e messo in atto numerose importazioni di sostanza stupefacente di tipo cocaina attraverso l’utilizzo dei cosiddetti “corrieri”.

L’attività investigativa ha preso il via in seguito all’arresto di un cittadino italiano di anni 40 proveniente da La Romana (Rep. Dominicana) e trovato in possesso di oltre 5 KG di “polvere bianca”. A seguito dell’avvio delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, è stato possibile intercettare un altro cittadino italiano di anni 35 proveniente dalla medesima località caraibica e trovato in possesso di oltre 6 KG e mezzo di cocaina suddivisa in 6 panetti.

In seguito all’arresto dei due corrieri, le Fiamme Gialle varesine hanno disvelato l’esistenza di un pericoloso sodalizio criminoso avente base nelle città di Arezzo e San Benedetto del Tronto (AP), ma con diverse “filiali” anche nel territorio elvetico ed in grado di approvvigionarsi della sostanza stupefacente direttamente dai cartelli dei narcotrafficanti insediati nella Repubblica Dominicana.

La scoperta del modus operandi adottato dalla consorteria criminosa ha, inoltre, permesso di scongiurare l’immissione sul mercato nazionale di una nuova “partita” di stupefacente di oltre 10 KG di cocaina purissima suddivisa in 9 panetti contenuti all’interno di una valigia e pervenire all’arresto di ulteriori 2 corrieri: uno di anni 24 di nazionalità dominicana e uno di 21 anni cittadino svizzero.

Durante tale ultima fase operativa è stato possibile individuare la presenza di un terzo soggetto di nazionalità dominicana di anni 36 residente in San Benedetto del Tronto destinatario finale della cocaina e promotore dell’illecita importazione che, lo stesso giorno, attendeva i due corrieri all’esterno della Sala Arrivi dell’aeroporto di Milano-Malpensa.

A tal riguardo, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio è stata immediatamente avviata, una “consegna controllata” che ha consentito di eseguire, nei pressi di un albergo opportunamente individuato dai militari operanti, l’arresto di tutti e tre i responsabili del traffico di cocaina scoperto grazie alle indagini svolte. Le attività investigative hanno, nel loro complesso, consentito all’Autorità Giudiziaria di iscrivere nel registro degli indagati 13 soggetti coinvolti a vario titolo nel traffico di sostanze stupefacenti di cui 5 narcotrafficanti tratti in arresto e di sequestrare complessivamente oltre 22 KG di cocaina purissima.

«Gli importanti risultati appena illustrati evidenziano la costante attività di controllo effettuata dalla Guardia di Finanza – spiegano dalle Fiamme Gialle -, che con il dispositivo messo a punto presso lo scalo aeroportuale di Milano-Malpensa, dove sono anche fortemente impegnate le unità cinofile opportunamente addestrate, contrasta in ogni modo, l’introduzione nel territorio delle Stato di ingenti quantitativi di droga che verrebbero altrimenti introdotti nel mercato clandestino delle nostre città, con il conseguente grave nocumento per la salute delle persone.