Corsi e incontri personalizzati per prepararsi all’ingresso in università

L\'Open Day dell\'Insubria

All’Università degli Studi dell’Insubria è tempo di iscrizioni: l’Ufficio Orientamento e placement, in collaborazione con le strutture didattiche, ha attivato diverse misure al fine di supportare e guidare le matricole.

Info Point immatricolazioni

Le future matricole hanno la possibilità di confrontarsi con gli studenti dell’Università e di chiedere a loro informazioni sui corsi di laurea e sui servizi che il nostro Ateneo offre, nelle sedi dove frequenteranno i corsi. I punti informativi sono attivi per tutto il periodo estivo nelle diverse sedi dell’Ateneo, ad eccezione della settimana dal 14 al 18 agosto in cui tutti gli uffici saranno chiusi, secondo un calendario pubblicato on-line.

Per informazioni generali sull’offerta formativa dell’Ateneo, per un aiuto nella scelta e informazioni su immatricolazioni o iscrizione ai test d’ammissione, è sempre possibile rivolgersi al personale dell’Ufficio Orientamento e placement, a disposizione nelle sedi di Varese, via Ravasi 2, e Como, via Valleggio 11. (Per fissare un appuntamento per un colloquio di orientamento scrivere a orientamento@uninsubria.it).

Incontri pre-test per l’ammissione ai corsi della Scuola di Medicina

L’Università propone dal 28 agosto al 1 settembre, nella sede di Varese, una settimana di formazione e ripasso per gli studenti che dovranno affrontare la prova di accesso ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia – Odontoiatria e protesi dentaria e ai corsi di laurea triennali delle Professioni Sanitarie. Possono partecipare gli studenti che hanno effettuato l’iscrizione ai relativi test all’Università dell’Insubria. Le iscrizioni – da effettuare on line – saranno aperte fino a esaurimento posti.

Precorsi

Per facilitare l’inserimento universitario e per fornire un supporto agli studenti in vista delle prove di verifica della preparazione iniziale (obbligatorie per tutti i corsi ad accesso libero), l’Università organizza i“precorsi” di matematica, scrittura di base, lingua inglese, metodo di studio. L’iscrizione ai precorsi deve essere effettuata on-line dall’1 agosto. Per gli iscritti all’Università degli Studi dell’Insubria (immatricolati o iscritti ai test di ammissione) tutti i corsi sono gratuiti. Il precorso di Lingua inglese è riservato a studenti dell’Università degli Studi dell’Insubria. I precorsi di Matematica, Scrittura di base, Metodo di studio sono aperti – a pagamento – anche a non iscritti all’Insubria.

Supporto personalizzato

Sono inoltre attivi i seguenti indirizzi di posta elettronica, per un supporto personalizzato: Biotecnologie e Scienze biologichedidattica.dbsv@uninsubria.it; Chimica e chimica industrialeinfopoint.chimica@uninsubria.it; Economiaorientamento.eco@uninsubria.it; didattica.eco@uninsubria.it; Fisicainfopoint.fisica@uninsubria.it; Giurisprudenza, Turismo, Mediazioneinfopoint.didec@uninsubria.it; Informatica, Scienze dell’ambiente e della natura, Scienze della comunicazione infopoint.dista@uninsubria.it; Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambienteinfopoint.dista@uninsubria.it, infopoint.isla@uninsubria.it; Matematicainfopoint.matematica@uninsubria.it; Scuola di Medicinadidattica.medicina@uninsubria.it.

Tutte le info sono sul sito di Ateneo – www.uninsubria.it – basta scaricare il “Vademecum”, accedendo con profilo Scuole e futuro studente.