Corso-conferenza ‘in rosa’ al Liceo di Luino

Una serata tutta al femminile (ma alla quale sono ben accetti anche gli uomini) è in programma mercoledì 12 luglio, alle 21.00, nell’aula magna del Liceo Scientifico “Sereni” di Luino, in via Lugano 24.

Una conferenza, ad ingresso gratuito, organizzata dal Gruppo Terziario Donna ConfCommercio della Provincia di Varese che fa parte dell’iniziativa ‘Terziario Donna Open’, promossa allo scopo di incontrare sia associate, sia persone interessate a partecipare a momenti di crescita personale e professionale attraverso il dialogo ed il confronto sui temi caldi della comunicazione.

Quello di Luino è il quinto ed ultimo incontro; i precedenti si sono svolti a Varese, Busto Arsizio, Saronno e Gallarate, andando così a coprire l’intero territorio provinciale.

Tema di fondo degli incontri “L’innovazione del Commercio: dal Carosello al Marketing Emozionale”, argomento che ha fatto da fil rouge alle cinque serate.

L’evento di Luino si svilupperà in due momenti. Prima un breve, ma intenso, corso sul tema ‘Scrivere per il web – quando il marketing si fa in rete’.

La dr.ssa Alessandra Grassi, psicologa, esperta di comunicazione, (Studio Psicologia ad Alto Potenziale) analizzerà alcuni aspetti della comunicazione sul web: scegliere come comunicare è uno degli aspetti chiave della comunicazione online, ogni piattaforma social ha un proprio stile comunicativo, come si scrive per il web, cosa vuol dire fare storytelling.

Nella seconda parte si potranno ascoltare le testimonianze di tre donne del Luinese: la giornalista e scrittrice Maria Giulia Baiocchi; Patrizia Ghiringhelli, manager dell’industria luinese ‘Rettificatrici Ghiringhelli Spa’; Giusy Giordano, prima cittadina di Brissago Valtravaglia, riconfermata il mese scorso per il terzo mandato.

Porteranno la propria esperienza culturale, di vita, professionale, nell’impegno amministrativo e sociale, il tutto visto da un punto di vista femminile e di donne impegnate in realtà spesso caratterizzate da una predominanza maschile. Basti pensare, ad esempio, che nei 34 comuni del Medio-Alto Varesotto le donne sindaco sono solo tre.

Modererà l’incontro Cristina Riganti, presidente del Gruppo Terziario Donna Varese. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Uniascom ConfCommercio Varese e Ascom Luino.