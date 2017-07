Cosa aspettiamo ad asfaltare la provinciale di Cuvio?

Le condizioni della provinciale per Cuvio

Pubblichiamo la lettera di Giuseppe, affezionato lettore di Cuveglio, che invita le istituzioni ad intervenire in nun trafficato tratto di strada lungo la provinciale di Cuvio, la sp45 “dir”. Ecco la sua richiesta.

Galleria fotografica Le condizioni della provinciale per Cuvio 4 di 9

Buongiorno redazione,

vorrei segnalarvi le condizioni di parti della SP45, strada, come ben sapete abbastanza trafficata, soprattutto nelle ore mattutine e serali.

Nello specifico, il tratto che porta verso Cuvio, presenta delle buche proprio al centro di una curva, in auto non è ancora un grosso problema ma il discorso potrebbe cambiare per un due ruote: quelle buche da parecchio tempo e con il continuo transitare dei mezzi, anche pesanti, la situazione è destinata sicuramente a peggiorare.

Non penso sia un intervento che possa dissanguare le casse provinciali, basterebbe solo agire in fretta per evitare interventi ben più onerosi.

Grazie per l’attenzione

Saluti

Giuseppe – Cuveglio