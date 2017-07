Costringe la prostituta ad un rapporto non protetto, denunciato per violenza sessuale

prostituta, prostituzione generic

I carabinieri di Busto Arsizio, grazie ad una breve attività di indagine svolta dai militari della stazione di Castellanza, hanno individuato e denunciato per violenza sessuale il “cliente” di una prostituta per averla obbligata, sotto minaccia, a consumare un rapporto sessuale non protetto.

I carabinieri sono intervenuti nella vicenda poichè alcuni automobilisti notavano una lite molto animata in mezzo alla strada (avvenuta dopo il rapporto); giunta la pattuglia, nel frattempo, il “cliente” si era già allontanato ma la donna ha raccontato quanto era appena accaduto e la ragione del litigio (aggravata dal fatto che lo stesso soggetto non aveva neppure tutto il denaro necessario per pagare la prestazione).

Nell’arco di qualche giorno, grazie ad alcune immagini di videosorveglianza, i militari sono riusciti a risalire alla targa dell’autovettura dell’uomo ed alla sua identità, denunciandolo alla procura della repubblica per il reato di violenza sessuale.