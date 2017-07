Tempo libero generica

Cristina Donà in concerto al Parco Tittoni. L’appuntamento è per mercoledì 19 luglio 2017 a Desio (MB) e le prevendite sono disponibili su MailTicket.

È iniziato martedì 6 Giugno, al Biografilm Festival di Bologna, “TREGUA 1997-2017 STELLE BUONE”, il tour speciale di Cristina Donà dedicato al suo primo album, “Tregua”, per festeggiare 20 anni di splendida carriera.

Otto album, centinaia di concerti in Italia e in Europa, sono il lascito di Cristina Donà alla musica in tante diverse versioni di se stessa, trasformista nella continuità: raramente si può applicare a un’artista questa idea come con lei, anche grazie alle indimenticabili performance dal vivo. E’ così che Cristina ha dato vita ad un lungo e felice percorso artistico di cantautrice, che la distingue nel panorama musicale contemporaneo. Il repertorio del live legato a “Tregua” sarà completato dai brani simbolo della sua carriera ma, altro motivo d’interesse, da alcune cover di grandi artisti italiani e internazionali. E naturalmente sul palco ci saranno parte dei musicisti che accompagnarono Cristina in quel periodo, come Cristiano Calcagnile alla batteria (al quale sono affidati anche gli arrangiamenti di questo live) e Lorenzo Corti alla chitarra, coadiuvati da Danilo Gallo al basso e Gabriele Mitelli alla tromba.

Open Act live: Blindur.