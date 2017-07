Cuasso ospita il Campionato regionale di Cross Country

Domenica 16 luglio il Campionato regionale XCO (Cross Country Olimpico) torna sul territorio varesino dopo 15 anni, grazie agli sforzi dell’Asd Valceresio Bike in collaborazione con il Comitato Regionale e il Comitato Provinciale FCI.

Da anni i “vulcanici” ragazzi del Valceresio Bike si impegnano a promuovere la mountain bike sul nostro territorio sia tramite eventi agonistici, come la Gran Fondo MTB Tre Valli Varesine (in collaborazione con la Società Binda) e il Campionato Provinciale XCO 2016, sia con attività di formazione, come il corso per direttori sportivi di 1° livello – maestri di MTB tenuto quest’anno a Cuasso in collaborazione con la FCI. Ma l’intento primario è quello di promuovere il territorio stesso, caratterizzato da fantastici ed illimitati sentieri, perfetti per escursioni in MTB ma spesso abbandonati.

Non a caso il percorso disegnato per l’occasione ha ricevuto le lodi dei tecnici federali che lo hanno valutato in base alle caratteristiche tecniche e al livello di sicurezza: tracciato impegnativo che consente al biker di esprimere tutto il suo bagaglio tecnico, dal single trek alla gincane, includendo paraboliche e salti.

Il circuito si snoda tra i boschi di Cuasso per 6km circa (dislivello di 190m), con un numero di giri variabile a seconda delle categorie. Il Campionato rientra nello storico circuito Gran Prix Valli Varesine MTB e si svolgerà interamente nella giornata di domenica a partire dalle ore 7:00, con l’apertura delle prime iscrizioni, fino alle premiazioni in serata.

Quattro le categorie in gara: si comincerà alle 9 con la sfida riservata alle donne (Open e Master) e agli uomini Master 5-6-7; la seconda prova dei Master 1-2-3-4 partirà alle 10:45; alle 13:30 toccherà agli Esordienti ed Allievi; a concludere la manifestazione saranno gli Open Uomini, con la partenza dei Junior ed Élite Sport alle 15:30.

L’accoglienza di atleti, accompagnatori e pubblico sarà garantita dalla logistica predisposta dall’A.S.D. Valceresio Bike: nell’Area Feste Pic-nic (via Zotte San Salvatore, Cuasso al Monte) la U.S. ACLI Cavagnano allestirà un ricco stand gastronomico da dove gli spettatori potranno godersi i ripetuti passaggi degli atleti nel divertente e spettacolare “mini-circuito nel circuito” e le premiazioni finali.

Più di 300 i bikers attesi, provenienti da Lombardia e Piemonte: si tratterà perlopiù di atleti di assoluto livello, ma ci saranno anche amatori “in senso lato” con il semplice desiderio di divertirsi e misurarsi su un circuito affascinante.