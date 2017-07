Cuccioli a quattro zampe per eliminare l’ansia del volo da Malpensa

L’idea è stata lanciata negli aeroporti americani dopo i fatti dell’11 settembre del 2001: tra le contromisure messe in atto per calmare l’ansia e la paura dei viaggiatori ci fu anche l’impiego di cani addestrati per distrarre soprattutto i bambini.

Si chiama Pet therapy e dalla fine dell’anno scorso è stata introdotta anche a Malpensa dove, in alcuni giorni definiti, tra i gate di partenza degli aerei è possibile trovare quattro bei cagnoloni pronti a giocare con i bambini e a farsi coccolare dai più grandi.

Le prime date estive sono cominciate giovedì 13 luglio alle partenze del terminal 1, il 14 i cani si sposteranno a Linate. Torneranno poi il 27 luglio al Terinal 1 di Malpensa così come il 5 settembre. Il 7 settembre saranno invece al terminal 2.

I cani sono accompagnati dagli operatori dell’associazione Animali Terapeuti Onlus, sono addestrati ma comunque animali da compagnia e molto giocherelloni.

Lo spirito con la quale Sea, la società di gestione degli aeroporti, ha avviato il progetto è quello di promuovere gli effetti positivi sulle persone che interagiscono con gli animali, per far diminuire la paura del volo e rendere più gradevole l’attesa della partenza.

Il progetto rientra infatti nel piano di iniziative nate per aiutare le famiglie in viaggio che, oltre ad alcune aree gioco, prevede proprio la Pet therapy. Ad esempio, tra le cose che vengono fatte con i cuccioli a quattro zampe, c’è il gioco “baby police” con il quale un bambino guida il cane alla scoperto di sostanze pericolose nascoste simulando l’attività di un cane poliziotto addestrato.