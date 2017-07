Cuvio, luglio è cultura con i “Momenti musicali” 

Foto varie

Ormai è risaputo che a Cuvio Luglio, è sinonimo di cultura. Questo caldo mese porta infatti alla Pro Loco di Cuvio intensi momenti di alta cultura soprattutto musicale. L’ itinerario “Momenti musicali”, manifestazione coordinata e curata personalmente nella direzione artistica dal maestro Adalberto Riva, offre varie serate di concerti e corsi itineranti in varie sedi tra Valcuvia e Valtravaglia.

Si inizia presso il Teatro Comunale di Cuvio venerdì 7 con il gruppo degli Allievi chitarristi del Liceo musicale Manzoni di Varese che presenteranno musiche di Giuliani, Barros, Castelnuovo-Tedesco, e Torroba.

Sempre a Cuvio, sabato 8 Psychana-Lyrique: spettacolo semi-serio di opera lirica. Cosa succede quando lo psichiatra è un pianista e la paziente un soprano? Venite a scoprirlo in questo spettacolo con musiche di svariati autori: Rachmaninoff, Dvoràk, Verdi, Mozart, Strauss e altri ancora. Voce soprano Annik De Grom e al pianoAdalberto Riva.

Domenica 9 concerto di Chitarra del maestro Antonio Dominguez in località S. Antonio di Castelveccana.

Sabato 15 un appuntamento ultracentenario per i cuviesi: Concerto del Carmine della Filarmonica Cuviese per onorare la patrona del paese la Madonna del Carmelo. Esibizione itinerante che quest’anno si terrà presso il giardino dell’Asilo Infantile Erminia Maggi di Cuvio. Durante la serata inaugurazione del ristrutturato lavatoio adiacente.

Sempre presso il salone teatro di Cuvio dal 18 al 22 Luglio corso di canto con Anna Maske che sarà preceduto lunedì 17, dal Concerto di apertura del corso con soprano, appunto la docente Anna Maske, accompagnata al piano da Adalberto Riva. Sabato 22 Concerto di chiusura con i partecipanti al corso di canto.

Collaterali a questi concerti si terranno anche altre interessanti iniziative culturali: dall’8 al 15 luglio, presso Sant’Antonio, corsi di chitarra con Antonio Dominguez, mentre sempre in stessa data corsi di pianoforte con Adalberto Riva, presso la sede dell’associazione “Momenti musicali” a Cuveglio.

Dal 14 al 16 luglio, a Cuvio presso il Teatro Comunale, Annalina Molteni sarà a disposizione per i corsi di scrittura creativa.

L’appuntamento per tutte le manifestazioni sarà per le ore 21 e maggior informazioni si potranno avere contattando il sito www.momentimusicali.net