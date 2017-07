Da Ambra ai Legnanesi, pronto il cartellone della stagione teatrale cassanese

teatro auditorio cassano magnago

Per il 47esimo anno Cassano Magnago avrà la sua stagione teatrale. E che stagione! La bomboniera cassanese da 416 posti (che l’anno scorso ha contato 400 abbonati, ndr) è pronta ad ospitare tre musical, una commedia, tre spettacoli di prosa e una serata dedicata alla danza.

La stagione è stata presentata dall’assessore alla Cultura Alessandro Passuello e dal responsabile del cinema teatro Auditorium Maurizio Tosatti. Entrambi ringraziano i 35 volontari che lavorano in modo professionale e permettono a questa piccola realtà di continuare a proporre spettacoli di alta qualità che siano compagnie di attori locali o nazionali: «Oggi è difficile mantenere questo livello – commenta l’assessore Passuello – se non con i volontari. È sempre difficile migliorarsi ma loro ci sono riusciti anche questa volta».

La stagione si aprirà il 26 settembre con i Teatranti di Cassano Magnago pche porteranno in scena la commedia dialettale “I do sorei Brembilla e ul fradel american”, uno spettacolo fuori cartellone che, però, è ormai una tradizione per questa compagnia locale fatta di ottimi attori e che quest’anno compie 30 anni.

Ci saranno i Legnanesi che sono legatissimi al teatro cassanese: «Lo considerano il loro portafortuna e qui vengono a provare i loro nuovi spettacoli. Quest’anno – sottolinea Tosatti – portano “Signori si nasce e noi?».

All’interno del cartellone con abbonamento si susseguiranno “La guerra dei Roses” con Ambra Angiolini il 28 novembre, il musical “La Regina di Ghiaccio – La Turandot” con Lorella Cuccarini il 12 e il 13 dicembre, “Diana e Lady D” con Serena Autieri il 22 gennaio, tornano Ale e Franz con “Nel nostro piccolo” l’1 febbraio, grande novità saranno Maurizio Lopez e Tullio Solenghi (orfani della compianta Anna Marchesini) con “Massimo e Tullio Show” il 22 febbraio, la ditta Maurizio Micheli, Antonella Elia, Didi Salerno e Brigitta Boccoli saranno in scena con “Il più brutto weekend della nostra vita” il 22 marzo, la danza la farà da padrona con lo show “Oblivion” il 5 aprile, a chiudere l’intramontabile “Dirty Dancing” il 24 aprile.