Da Cazzago a Bodio a Galliate: il sito Unesco che non sa di esserlo

A Bodio Lomnago, cazzago Brabbia, Azzate, Galliate Lombardo

Il terzo giorno del Tour Varese4U alla scoperta del sito Unesco dell’Isolino Virginia e delle palafitte dei laghi prealpini ci ha fatto scoprire non solo la splendida parte sud del lago di Varese, ma anche dei siti di grande importanza archeologica che nemmeno i residenti, spesso, sanno di avere.

Dopo aver visitato nel primo giorno il piccolo gioiello naturale dell’Isolino Virginia, ma anche aver localizzato il più misconosciuto del sito Unesco relativo, la palafitta del Sabbione a Cadrezzate; e dopo avere nel secondo giorno visto i tesori archeologici ritrovati conservati ai Musei civici di Villa Mirabello e avere visto da dove parte la barca che porta all’Isolino Virginia dalla città di Varese, nel terzo giorno siamo andati a vedere il luogo del più vasto ritrovamento nel lago di Varese: il sito di Bodio Centrale.

Un sito archeologico che, in realtà, probabilmente si estende da Cazzago Brabbia fino a Galliate Lombardo ma che solo ora si incomincia a conoscere meglio. Il lido di Bodio, per esempio, può vantare solo da pochi giorni di un rarissimo cartello di spiegazione dei ritrovamenti a cura della Soprintendenza e della Regione Lombardia, che fa comprendere ai passanti quanto importante sia quel sito, uno dei più antichi villaggi palafitticoli ritrovati in Europa.

A spiegarci l’importanza di questi siti è stata, innanzitutto Daria Banchieri, , che oltre a essere conservatore archeologo emerito dei musei civici di Varese è stata anche direttrice dello scavo sull’isolino Virginia, e ha scoperto l’abitato neolitico del pizzo di Bodio, il più antico di tutti.



La sindaco di Bodio, Eleonora Paolelli, ci ha mostrato materialmente, dal Lido di Bodio, dove sono le palafitte:



In mezzo, ci abbiamo messo la bellezza, e le mille panoramiche, dei moli di Bodio, Cazzago, Azzate. E gli scorci di Galliate Lombardo, che in una fortunata giornata di sole hanno reso ancora più bella questa “gita” archeologica.

