Da Pechino al Monte San Giorgio: il Triassico unisce Cina e Valceresio

Il sito fossilifero di Cà del Frate

(qui sopra il sito fossilifero di Cà del Frate, a Viggiù)

Dopo la visita di una delegazione di studiosi e operatori turistici dalla città di Guizhou,nel maggio scorso, nuovo viaggio in Valceresio di una missione scientifica dalla Cina, composta questa volta da professori e studenti dell’Università di Pechino.

Domenica 9 luglio la delegazione ha visitato i siti geopaleontologici di Rio Ponticelli, Cava delle Piodelle, Monte Grumello, Cà del Frate, rientrando poi nel pomeriggio a Besano.

L’interesse della Cina per il sito Unesco del Monte San Giorgio nasce da un “gemellaggio” che risale a circa 230 milioni di anni fa. Tanto in Valceresio quanto in alcune regioni cinesi ci sono infatti testimonianze importanti e con tratti comuni del periodo del Triassico Medio.

La delegazione è stata accompagnata sui siti fossiliferi dal dottor Andrea Tintori, del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Milano, con il supporto delle Gev della Comunità montana del Piambello.