Da Varese a Busto: Gucci diventa un tigrotto

Varie tigrotti

Mossa pesante della Pro Patria sullo scacchiere del calciomercato di Serie D. La formazione tigrotta ha ufficializzato l’ingaggio di un giocatore potenzialmente decisivo in quarta categoria.

A Busto sbarca infatti Niccolò Gucci, il centravanti toscano che era stato acquistato lo scorso gennaio dal Varese per provare a fare il salto di qualità. In biancorosso Gucci non è riuscito a incidere (un solo gol all’attivo), ma è anche stato “vittima” di una situazione particolarmente complessa, tra continui cambiamenti nell’area tecnica e le ben note difficoltà finanziarie che hanno messo il bastone tra le ruote al Varese.

Ora il 27enne attaccante di Bagno a Ripoli, ex Fano, ha l’occasione per lasciare il segno e per provare a dare l’assalto a un campionato – la Serie D – che non è ancora riuscito a vincere. La squadra di Javorcic inizia a essere molto pericolosa in fase d’attacco, visto che ha già incassato le conferme del “totem” Santana e dell’emergente Bortoluz.

Se poi dal Como arrivasse anche Le Noci, i biancoblu si candiderebbero a un posto di primo piano nel ranking del torneo (in attesa della composizione dei gironi).