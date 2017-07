Da Varese a Modena per Vasco: “É stato fantastico”

Tutti a Modena per la grande festa di Vasco Rossi. Tra i 220 mila spettatori che ieri sera hanno invaso il Modena Park c’erano anche tanti varesini e varesotti. «E’ stato spettacolare», l’aggettivo più usato per descrive la serata che in tantissimi hanno vissuto dal vivo davanti al mega show che il Blasco ha organizzato per i sui quarant’anni di carriera.

«E’ stato fantastico, bellissimo» ci avete scritto stamattina sulla nostra pagina facebook, ripensando alle emozioni vissute ieri sera su quel grande parco, trasformato in una grande e organizzata area di festa. «E’ stato veramente molto bello – racconta Denny di Varese -. Siamo andati a Modena in pullman, ci siamo organizzati in gruppo e siamo arrivati senza nessuna difficoltà. L’organizzazione è stata perfetta, sia all’arrivo che alla conclusione del concerto. Che dire dello spettacolo? E’ stato fantastico, scaletta di tre ore e mezza con i pezzi più belli e finale con i fuochi d’artificio».

«Posso dire che l’apertura e la chiusura sono stati il top – continua Antonio Boggio – ma ogni momento ha creato forti ricordi ed emozioni per le sue espressioni, le sue canzoni e le sue parole». «E’ stato un concerto pazzesco, felicissimo di aver dormito poco stamattina e di aver fatta così tanto fatica ieri - commenta Samuele Astuti, sindaco di Malnate -. E’ stata un’emozione incredibile, mi guardavo intorno e c’erano tante persone della mia età e un po’ più grandi; li immaginavo lunedì mattina andare al lavoro in giacca e cravatta e la cosa mi faceva sorridere. Insomma, con Vasco abbiamo davvero passato l’adolescenza e ieri cantare tutti insieme, 220mila persone, è stato bellissimo. Inoltre, grandi complimenti all’organizzazione per come hanno gestito lo spettacolo».

LA DIRETTA TV

Lo spettacolo è stato visto in TV, su Rai Uno da 5.633.000 telespettatori (36,14% di share). La diretta del concerto è stata interrotta da un racconto condotto da Paolo Bonolis, molto criticato per alcuni aspetti, ma necessario per una questione di diritti. L’interno concerto di Modena Park infatti, infatti veniva trasmesso in diretta anche in 140 cinema italiani e diventerà un dvd integrale.

I NUMERI

Un concerto da 220mila spettatori, record storico per data singola a pagamento che ha sbaragliato i precedenti primati messi a segno al Maracanà di Rio de Janeiro dagli A-Ha nel 1991 (198mila fan), Tina Turner nel 1988 (188mila persone) e Paul McCartney nel 1990 (185mila teste).

135 metri, la lunghezza del mega palco, 47 le canzoni che Vasco ha eseguito durante il live, 1200 gli addetti alla sicurezza che hanno lavorato alla sicurazza, 40 le videoscenografie ideate da Pepsy Romanoff, 700 i metri che separano il palco dall’entrata B, 3 ore e mezza la durata totale dello show, 900 i pullman arrivati a Modena, 4 i mega schermi posizionati nel palco, 2100 i punti luce (140 solo i laser), 2 chilometri e 320 metri di transenne utilizzate, 100 chilometri di cavi impiegati per l’intero allestimento e 364 tonnellate di zavorra.