Da Varese al suo lago: archeologia e turismo per il tour Varese4U all’Isolino Virginia

0tour varese4U - Isolino virginia 2° giorno

Il secondo giorno del Tour Varese4U alla scoperta del sito Unesco dell’Isolino Virginia ci ha portato tra vetrine di cristallo che custodiscono antichi tesori e giardini alla francese, piste ciclabili e locali che si specchiano nell’azzurro del lago di Varese.

Dopo aver visitato nel primo giorno il piccolo gioiello naturale dell’Isolino Virginia, oggi, per vedere i tesori archeologici trovati nel sito Unesco, siamo stati ai Musei civici di Villa Mirabello, dove sono custoditi. Un’occasione per raccontare anche i bellissimi Giardini Estensi, tappa da non perdere per chi voglia conoscere Varese e le sue molte attrattive.

Da Varese al suo lido, la Schiranna, per raccontare un altro aspetto piacevolissimo del territorio dell’Isolino, la sua natura, da percorrere a piedi o in bicicletta lungo la pista ciclabile che disegna un anello intorno al lago.

Per seguire il tour basta mettere “Mi piace” sulla pagina Facebook dedicata all’Isolino Virginia, il nostro tour di questa settimana.

