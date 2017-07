Da Vasco alla Banda d’Affori, a La Tela in mostra le foto di “La Musica a Milano”

Foto varie

Trenta fotografie, dieci fotografi, un tema: “La musica a Milano”. L’osteria sociale La Tela ospita da venerdì 7 luglio (inaugurazione alle 21) la prima mostra del gruppo fotografico associazione Mescalina. Un viaggio che documenta i grandi concerti, ma anche le esibizioni nei locali e i musicisti di strada; dagli artisti affermati fino a quanti cercano un posto al sole passando dalle bande cittadine e di quartiere.

Nella carrellata ci sono anche i luoghi più significativi della città che rendono omaggio alla musica come forma d’arte: i teatri e le targhe che ricordano come Milano sia una città dove la musica è di casa. I dieci fotografi hanno interpreto, ognuno a suo modo, il tema: bianco nero e colore, primi piani o panoramiche, sempre con l’idea di comporre un mosaico di tessere diverse. Così nell’esposizione la Banda d’Affori è finita di fianco a Vasco Rossi, mentre a uno stralunato Jannacci fa compagnia un piano suonato in una via di Gratosoglio. La mostra resta allestita fino a settembre.

Alle immagini si abbinano le parole. Infatti durante la serata di inaugurazione Gianmario Ferrario, in arte Jama, presenta il suo libro “Artristi – un viaggio nella buona musica di insuccesso”, testo nel quale ripercorre non solamente le fatiche che richiede la musica in termini di impegno e metodo, ma anche le difficoltà che un musicista (quale è lo stesso Jama) incontra nel suo percorso per trasformare una passione nella propria professione. Perché, come dimostra lo stesso artista, anche senza essere famosi come Bruce Springsteen è possibile vivere suonando.

Inizio alle 21, ingresso libero.

A La Tela espongono i fotografi: Roberto Bianchi, Giovanni Daniotti, Andrea Furlan, Luigi Lusenti, Cristia Martinelli, Laura Miani, Davide Miglio, Federico Sponza, Vasco Dell’Oro e Giuseppe Verrini.