Dal 28 al 30 luglio la festa provinciale di Articolo1

Sarà un dibattito tra esponenti di partiti e movimenti dell’area di sinistra e centrosinistra ad aprire la prima festa provinciale di Articolo 1 Movimento Democratico e Progressista.

La festa si svolgerà da venerdì 28 a domenica 30 luglio presso l’area feste di via De Amicis a Fagnano Olona.

Sono previste tre serate all’insegna di ottima cucina, divertimento, buona musica e interessanti discussioni su politica e attualità. Lo stand gastronomico sarà aperto dalle 19.30 alle 22,00 e le serate saranno accompagnate dalla musica evergreen di Thomas incontri, mentre la band di Michele Brusca suonerà per il ballo liscio nelle serate di sabato e domenica.

Il programma delle iniziative politiche prevede venerdì 28 alle ore 18.45 il dibattito dal titolo “Dialogo a sinistra” con la partecipazione di rappresentati provinciali di Art1 MDP, Possibile, Sinistra Italiana e Socialisti in Movimento, in cui verranno analizzate la situazione politica sia nazionale che locale e gli spazi di collaborazione e di condivisione che si aprono tra partiti e movimenti politici e del civismo nella nostra provincia. Il sindaco di Fagnano Olona, Federico Simonelli sarà il coordinatore del dibattito.

“Questo incontro riveste una notevole importanza per le scelte future nel campo del centrosinistra e della sinistra in funzione degli importanti appuntamenti a cui è chiamata la nostra regione nei prossimi mesi: il referendum sull’autonomia lombarda, le prossime elezioni regionali e politiche nazionali. Scelte che avranno ripercussioni anche sulle relazioni con altri partiti e future coalizioni”, dicono gli organizzatori.

Un secondo appuntamento politico alla festa è programmato per sabato 29 sempre alle ore 18.45 con il dibattito tra l’europarlamentare Antonio Panzeri di Art1 MDP e il sindaco di Varese Davide Galimberti. Il tema in discussione sarà l’Europa vista con gli occhi di chi vive e amministra in regione Lombardia. Una visione a tutto campo su opportunità e contraddizioni nell’ambito delle politiche europee. Il confronto avrà come moderatore il direttore di VareseReport Andrea Giacometti.

