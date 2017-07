Dal 7 al 9 luglio “Protezione Civile in Festa” con una tre giorni di eventi

salamelle generica

Musica dagli 883 a Ligabue, arrampicate, cavalli e rombo di motori, il tutto addolcito da bontà preparate sul momento per un imperdibile evento in nome del volontariato.

“Protezione civile in Festa” torna per il terzo anno consecutivo nell’area feste di via De Amicis a Fagnano Olona con un evento lungo tre giorni – dal 7 al 9 luglio 2017 – i cui ricavati saranno destinati all’acquisto di materiale per la Protezione Civile di Fagnano.

Un’occasione per raccontare l’attività della Protezione Civile locale, mostrando anche le attrezzature di lavoro, voluta e organizzata dal Gruppo 4ProCiv il quale, forte del successo dello scorso anno con un’affluenza di 1.500 persone a serata, è pronto a registrare il pieno di pubblico con un ricco calendario di eventi pensato per grandi e piccini.

Il via ufficiale è fissato per venerdì 7 luglio alle 18 con l’apertura della festa e dello stand gastronomico, in attesa delle 21 quando sul palco saliranno i Jolly Blu – 883 e Max Pezzali Tribute band. Sul palco, Gabriele Impiombato (voce), Andrea Milan (chitarra e cori), Paolo Campus (basso e cori), Marco Pasquale (tastiere e cori) e Lura Drum (batteria), proporranno uno spettacolo in cui l’intrattenimento regna sovrano sulle note degli inni generazionali firmati da Pezzali & Co. Tra i loro vanti, anche la pubblicazione dell’album tributo “Jolly Blu & Friends”, arricchito da numerose sorprese e duetti.

Sabato 8 luglio i cancelli saranno aperti dalle 14, alle 19 ci sarà l’aperitivo con la Protezione Civile, mentre alle 21 tornerà l’ora dello show con l’atteso live degli Effetto Liga – Ligabue Tribute Band. Grazie all’incredibile somiglianza canora con il rocker di Correggio, la band nata nel 2006 si distingue per la carica di energia e il grande coinvolgimento del pubblico con cui i 5 musicisti ripercorrono tutto il repertorio più famoso e conosciuto del Liga, senza dimenticare qualche chicca per i fan più accaniti. In scena la formazione al completo: Antonio Vitarelli (chitarra), Danilo Impera (voce e frontman), Tony Santelia (batteria), Luciano Santoro (basso) e Fabio “Zen” Zecchin (chitarra).

Giornata conclusiva, domenica 9 luglio, con paella e sangria delle 12 su prenotazione (direttamente alla cassa) e l’estrazione della lotteria di beneficenza alle 20.30 seguita dalla serata danzante a cura della scuola di ballo Imperial Dance tra sonorità di latino americano, zumba, liscio e musica a 360 gradi.

Per tutta la durata della festa inoltre, i partecipanti potranno cimentarsi in tante attività pensate appositamente per grandi e piccini. I più coraggiosi non potranno perdersi il percorso per 4×4 accompagnati da esperti piloti e la parete d’arrampicata con percorsi studiati con diversi livelli di difficoltà adatti anche ai più piccoli. Cavalli e pony saranno a disposizione di chi vorrà provare l’ebrezza di avvicinarsi ad un nuovo amico, mentre i bambini potranno divertirsi nell’apposita area con educatrice dedicata, laboratori e trucca bimbi.

Protezione Civile in Festa si terrà anche in caso di maltempo.