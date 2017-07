Dall’1 al 77, ecco i numeri di maglia del Varese

generiche

Da quest’anno anche i dilettanti avranno le numerazioni fisse per tutta la stagione. Anche il Varese ha “dato i numeri”, con i giocatori che si sono scelti la maglia che li accompagnerà per questa stagione, iniziando dalla partita di domenica (30 luglio ore 20.30) in casa del Pisa.

Maglia numero 1 per Frigione, Michele Ferri ha scelto la numero 5, mentre la 10 è sulle spalle di Mattia Rolando. Numero 9 per Hernan Molinari, Longobardi ha invece scelto la 17. Curiosità: è rimasta libera la numero 7. Colpo in arrivo?

La numerazione ufficiale del Varese Calcio

Portieri

1- Alessandro Frigione

63 – Andrea Scapolo

Difensori

2 – Vittorio Ghidoni

3 – Paolo Arca

5 – Michele Ferri

6 – Matteo Simonetto

24 – Andrea Granzotto

25 – Nicolò D’Arbenzio

30 – Matteo Bruzzone

62 – Andrea Zecchini

77 – Lorenzo Lonardi Centrocampisti

4 – Michele Magrin

8 – Andrea Battistello

14 – Christian Monacizzo

20 – Nicolò Palazzolo

21 – Samuele Careccia Attaccanti

9 – Hernan Molinari

10 – Mattia Rolando

11 – Lorenzo Lercara

17 – Cristian Longobardi