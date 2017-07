Dalla Regione Lombardia 850mila euro per i laghi varesini

Il lago di Comabbio da Corgeno

«Abbiamo scelto ancora una volta di puntare su quanto di piu’ bello la nostra Regione possa esprimere. I laghi della Lombardia rappresentano un tesoro inestimabile da proteggere e valorizzare». Cosi’ si è espressa l’assessore di Regione Lombardia Francesca Brianza commentando l’approvazione in Giunta regionale della programmazione degli interventi per lo sviluppo della navigazione turistica e di linee sulle acque interne, della portualita’ e delle infrastrutture di trasporto per le annualita’ 2017-2019.

Per quanto riguarda il territorio di Varese sono state stanziate importanti risorse per i laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese, Ceresio, Piano e Ghirla per un totale di 9 interventi. «Attraverso i contributi sara’ possibile effettuare opere di adeguamento delle strutture esistenti, abbattimento delle barriere architettoniche, riqualificazione e costruzione di nuovi pontili e approdi, potenziare i porti pubblici e tutte le opere funzionali al demanio lacuale e al suo utilizzo pubblico».

Nello specifico ammonta a 690 mila euro lo stanziamento a carico di Regione Lombardia per finanziare i nuovi interventi per le autorita’ di bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese e di 145 mila per le autorita’ di bacino lacuale Ceresio, Piano e Ghirla.