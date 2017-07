Daniele Parolo riconfermato presidente di Cna Lombardia

Cna Varese franco orsi roberta taje francesco romano presentano la CNA Cittadini card

Daniele Parolo è stato riconfermato presidente di CNA Lombardia: l’elezione si è svolta nei giorni scorsi a Milano, nel corso del consiglio direttivo avvenuto nel coworking “Copernico” alla presenza del Segretarario Generale CNA nazionale, Sergio Silvestrini.

Nato a Gallarate il 24 dicembre 1961, Parolo è stato presidente Cna Varese per due mandati, dal 2001 al 2005 e dal 2005 al 2009. E’ presidente di Cna Lombardia dal 2013. Parolo è stato riconfermato per acclamazione presidente dell’Associazione: la riunione, condotta dal segretario regionale Giuseppe Vivace, si è aperta con un saluto, non di circostanza, del presidente del Consiglio di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo.

Dopo l’elezione del presidente è stata la volta dell’elezione del Collegio dei Garanti (Miriam Campana, Francesco Pisati, Angelo Bellora, Stefano Dall’Acqua, Nello Paravicini); il Collegio dei Revisori dei Conti (Gianfranco Polerani, Salvatore Loberto, Antonella Galletti) e i delegati all’Assemblea Nazionale (Daniele Parolo e Stefania Milo).

La presidenza regionale invece, come da statuto, è costituita dai presidenti della associazioni territoriali: Leone Algisi (Bergamo), Eleonora Rigotti (Brescia), Enrico Benati (Como), Giovanni Bozzini (Cremona), Massimo Randon (Mantova), Daniela Cavagna (Milano), Marialisa Boschetti (Pavia), Luca Mambretti (Varese).