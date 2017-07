Daspo urbano, a Legnano ne sono stati emessi 13

foto di Legnano

Sono 13, ad oggi, i provvedimenti di “Daspo Urbano” che sono stati emessi nella Città di Legnano. Il Daspo Urbano è uno degli strumenti messi a disposizione dal cosiddetto Decreto Minniti (D.L. n. 14 del 20 febbraio 2017 in merito alle “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”) al fine di contrastare fenomeni che possono mettere a repentaglio la sicurezza e la vivibilità urbana.

Grazie a questo provvedimento la Polizia Locale ha la possibilità di allontanare, attraverso l’applicazione di una sanzione e con un provvedimento scritto, per 48 ore, soggetti che si rendono responsabili di comportamenti insidiosi (accattonaggio e commercio abusivo) in particolari aree della città, quali la stazione o i parcheggi di interscambio trasporto pubblico e privato.

Dei 13 provvedimenti presi dal comando di corso Magenta, 11 sono relativi a fenomeni di accattonaggio mentre 2 riguardanti commercianti abusivi. Per uno di questi, avendo reiterato il proprio comportamento illecito per ben tre volte, è stato richiesto -così come previsto dal Decreto- il divieto di accesso a determinate aree cittadine per almeno sei mesi.