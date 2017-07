De Tommaso sul podio junior a San Marino

Foto varie rally: gare, vetture, piloti

Buon risultato al Rally di San Marino per Damiano De Tommaso, il giovanissimo pilota di Brebbia che ha già accumulato presenze nel Mondiale e che nel fine settimana ha disputato la gara valevole per il campionato italiano assoluto.

De Tommaso, 21 anni, ha conquistato l’11° posto assoluto nella gara vinta da Umberto Scandola davanti ad Andreucci e Nucita, e contemporaneamente ha centrato il secondo gradino del podio sia nella classe R2B, sia nella classifica dell’Italiano Junior. In entrambi i casi il varesino – che correva su una Peugeot 208 insieme a Michele Ferrara – ha concluso la propria fatica alle spalle del siciliano Marco Pollara.

Ventisettesimo posto assoluto e quinto di classe (e tra gli junior) invece per l’altro varesino in gara al “San Marino”, Riccardo Pederzani, che ha gareggiato a bordo di un’altra 208 insieme a Virginia Lenzi.

Nella classifica generale del Campionato Italiano Junior De Tommaso continua a essere in lizza per la vittoria finale, anche se il risultato del fine settimana è stato favorevole come detto a Pollara, che ha allungato nel punteggio. Il siciliano comanda con 48,5 punti contro i 33,5 del varesino con due gare (ma quattro tappe) ancora da disputare. Settimo invece Pederzani con 8 punti. Il prossimo appuntamento è a metà settembre con il “Roma Capitale”, poi chiusura con il “Due Valli” a metà ottobre.