Denunciato e allontanato il molestatore di Sant’Edoardo

polizia locale busto arsizio paletta

Gli agenti del Nucleo Presidio del Territorio della Polizia Locale hanno identificato e fermato l’autore di numerose molestie a sfondo sessuale perpetrate per la strada nel quartiere di Sant’Edoardo, nei confronti di alcune donne sole.

Il responsabile di tali atti è un extracomunitario di trent’anni, non residente in città, ma ospitato da conoscenti, regolarmente soggiornante in Italia. L’uomo è stato identificato dopo approfondite e rapide indagini dalle quali è emerso che, in almeno cinque occasioni accertate, ha avvicinato delle donne in strada con delle scuse banali, tentando, e in alcune occasioni riuscendo, a palpeggiarle, allontanandosi poi senza compiere ulteriori forme di violenza.

Il soggetto, identificato e fermato dopo alcuni appostamenti, è stato riconosciuto dalle sue vittime ed è stato denunciato. Contestualmente è stato proposto all’Autorità di Pubblica Sicurezza l’allontanamento dalla città.

Al fine del buon esito delle indagini è stata fondamentale la collaborazione delle vittime, oltre alle testimonianze dei passanti.