Depeche Mode, raddoppiate le date di Milano e Torino

Live Nation Italia ha il piacere di annunciare che i concerti dei Depeche Mode a Torino e Milano in programma a dicembre e gennaio vengono raddoppiati. La band inglese sarà quindi al Pala Alpitour di Torino il 9 e l’11 dicembre, all’Unipol Arena di Bologna il 13 dicembre e al Mediolanum Forum di Milano il 27 e 29 gennaio.

I biglietti per le nuove date sono disponibili da ora su livenation.it e ticketone.it.

Il Global Spirit Tour, che segue la pubblicazione del loro 14esimo lavoro discografico Spirit, è partito il 5 maggio da Stoccolma e sta facendo tappa nei principali stadi e arene all’aperto di tutta Europa. La prima parte del Global Spirit Tour vedrà Dave Gahan, Martin Gore e Andy Fletcher esibirsi per oltre un milione e mezzo di fan in 32 città di 21 paesi europei. La scorsa settimana è approdato in Italia per tre appuntamenti sold-out: allo Stadio Olimpico di Roma, allo Stadio Dall’Ara di Bologna e allo Stadio San Siro di Milano. Dopo la trance europea nell’estate 2017, il Global Spirit Tour proseguirà con date in Nord e Sud America.

