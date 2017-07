Derubata tre volte la tomba della neonata

Foto varie

Se n’è andata che aveva solo 15 giorni. Una malformazione incurabile se l’è portata via. Un piccolo angelo che oggi riposa al cimitero di Malnate.

La disperazione dei genitori e dei parenti si intuisce dalla cura con cui viene tenuta la tomba. Piccoli giochi, angioletti, segni di un affetto che non si può estinguere.

Una storia triste e difficile da accettare perché si scontra con il cinismo di chi non ha rispetto del dolore altrui.

In nove mesi, la tomba è stata derubata tre volte. Vengono portati via i piccoli segni dell’amore di mamma e papà. Oggetti che hanno solo un valore sentimentale. Ma tant’è.

L’ultimo furto risale a ieri mattina, martedì 4 luglio: tra le 10.30 e le 13 qualcuno ha sottratto gli ultimi ninnoli deposti. Un gesto difficile da capire, che ha gettato nello sconforto i due genitori già provati.

Ciò che più amareggia è che non sembrano esserci soluzioni: le denunce sporte non hanno portato ad alcuna novità e le telecamere sono state montate per inquadrare l’esterno del cimitero ma non il suo interno.

Il Sindaco Samuele Astuti si è detto dispiaciuto per un accanimento senza spiegazioni. Le telecamere, che in passato sono tornate utili, queste volte non sono state d’aiuto in alcun modo.