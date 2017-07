Design, Milano alla ricerca di idee e progetti creativi

Foto varie

Dopo il successo della prima edizione che ha visto oltre 200 tra incontri, convegni, film, mostre e installazioni ideati e realizzati da 25 tra i principali operatori del design e dell’architettura, Milano rinnova il suo appuntamento con la creatività, l’innovazione e la cultura del progetto con la seconda edizione della Fall Design Week. Fino a venerdì 4 settembre, creativi, architetti e designer potranno presentare progetti, incontri, installazioni volti alla creazione del calendario di appuntamenti 2017 in programma in città dal 7 al 15 ottobre.

“Dopo il successo dell’anno scorso – spiega l’assessore alla Moda e Design Cristina Tajani – abbiamo pensato di riproporre un appuntamento che si sta rivelando fondamentale per comprendere lo sviluppo del design e le nuove tendenze della progettazione. Per questo è fondamentale l’apporto di idee, proposte e progetti che andranno a comporre un palinsesto di attività e di eventi diffusi sul territorio milanese. Un know-how che solo chi opera nel settore può mettere a disposizione di questa seconda edizione della Fall Design Week. Una sette giorni che crediamo utile a sviluppare ulteriormente il ruolo di Milano quale capitale internazionale della cultura della progettazione”.

La settimana del design autunnale vuole essere un aggregatore aperto capace di coinvolgere tutti i soggetti operanti sul territorio nell’ambito del design, inserendoli in un palinsesto di attività e iniziative diffuse sul territorio milanese e aperte alla cittadinanza. Un appuntamento nato non per duplicare il Salone del Mobile o il Fuorisalone ma per sviluppare una settimana strettamente legata alla cultura del progetto e della ricerca e generare una riflessione sul futuro del Design e dell’Architettura attraverso il confronto tra gli operatori internazionali del settore.