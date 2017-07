Di Somma torna alla Sport Management: “Saremo forti”

BPM Sport Management 2017 2018 pallanuoto

È un ritorno di quelli importanti quello festeggiato dalla BPM Sport Management di pallanuoto: nel prossimo campionato coach Baldineti avrà di nuovo a propria disposizione Edoardo Di Somma.

Il 21enne attaccante ligure fu uno dei protagonisti della stagione 2015-16 con la calottina gialloblù, un campionato gli gli valse la chiamata dai pluricampioni in carica della Pro Recco con cui ha giocato l’ultimo torneo.

Ora per Di Somma, cresciuto agonisticamente nel Bogliasco, si prospetta una nuova esperienza a Busto Arsizio. «Tornare alla Sport Management è uno sogno: due anni fa vissi una stagione bellissima e mi ero trovato molto bene con allenatore, società e compagni di squadra. Il gruppo è cambiato, ma sono convinto che saremo una squadra competitiva: sono tornato perché conosco le ambizioni della società e perché so che potremo infastidire sia la Pro Recco sia il Brescia. Sarà un campionato duro ma potremo prenderci le nostre soddisfazioni».

Di Somma ha ricevuto anche il riconoscimento “Mastino per sempre” e nella sua esperienza con la BPM è stato anche premiato come miglior giovane del torneo. «Rispetto a due anni fa – conclude Di Somma – ho maggior esperienza. L’anno scorso sono cresciuto; è stata una bella stagione e mi sono allenato con grandi campioni. Ora però penso solo alla BPM Sport Management e voglio aiutare in tutti i modi la squadra a fare il meglio possibile».