Diciotto milioni per lo sviluppo delle Valli Prealpine

“Con questa delibera l’esecutivo di Palazzo Lombardia approva un percorso intrapreso in piena sinergia col territorio e che ha visto in tempi rapidi e semplificati la definizione di strategie di sviluppo locale. Si tratta di una sfida vinta che impieghera’ risorse regionali adeguate per iniziare a superare le criticita’ e garantire

opportunita’ ai territori montani”.

Commenta così il sottosegretario di Regione Lombardia alle Politiche per la Montagna e alla Macroregione alpina (Eusalp), Ugo Parolo, l’approvazione, nella seduta di giunta odierna, degli schemi di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e i capofila delle strategie di sviluppo per la gestione delle strategie locali finanziate con il fondo regionale per lo sviluppo delle Valli prealpine.

RISORSE - “Per lo sviluppo delle Valli Prealpine – spiega Parolo – sono stati stanziati 9 milioni di risorse regionali e avviati 18 milioni di investimenti complessivi. Le risorse messe a disposizione consentiranno la realizzazione di 148 interventi in materia di infrastrutture e valorizzazione turistica locale”.

I DESTINATARI - Le sette Strategie di sviluppo locale selezionate tra le finanziabili a valere sul Fondo regionale per lo sviluppo delle Valli prealpine, coinvolgono ben 101 Comuni facenti parte delle seguenti Comunita’ Montane: per la provincia di Varese la comunita’ montana Valli del Verbano e del Piambello, per la provincia di Como quella di Lario Intelvese, per quanto riguarda la Provincia di Lecco le comunita’ montane Lario Orientale, Valle San Martino, Valsassina, Valvarrone – Val d’Esino e Riviera, per quella di Brescia le comunita’ montane Valtrompia, Valsabbia e Valcamonica, infine per Bergamo le comunita’ montane Valle Imagna e Valle Brembana.

MIGLIORE ACCESSIBILITA’ E FRUIBILITA’ - “L’elemento cardine attorno al quale e’ costruita ogni Strategia – continua Parolo – e’ attivare processi di sviluppo che riguardano la valorizzazione di territori ricchi di potenzialita’ ambientali, sociali ed economiche, cosi’ come di peculiarita’ poco conosciute. Grazie al Fondo e agli interventi previsti, verra’ quindi concessa a queste realta’ una ripresa socio-economica ed un incremento dell’offerta turistica”.

RAPIDITA’ D’AZIONE - Mi preme evidenziare – conclude il sottosegretario – che in meno di un mese e mezzo dalla presentazione delle sette Strategie e dalla conclusione delle fasi di animazione territoriale, siamo arrivati all’approvazione delle convenzioni e all’impegno delle risorse economiche previste.