Dietrich Bickler in mostra al Midec

Tempo libero generica

Il Museo Internazionale del Design Ceramico di Laveno Mombello (Varese) continua la stagione espositiva 2017 con una mostra personale del pittore Dietrich Bickler dal titolo “La fauna umana” che verrà inaugurata venerdì 21 luglio alle ore 18.30 con la presentazione del critico Ettore Ceriani.

Questa mostra, come le precedenti esposizioni di scultura e pittura che si sono alternate nei mesi scorsi presso sale per mostre temporanee di Palazzo Perabò, ha come leitmotiv l’umanità rappresentata con l’occhio attento dell’artista. Le opere esposte mostrano il genio ironico e il talento artistico naturale di Bickler. Con i suoi ritratti ad olio e disegni satirici in tecnica mista Bickler indaga la figura umana con sorridente partecipazione alle sventure comuni, alle miserie, alle grandezze e ai limiti di ciascuno. La simpatia e la spontaneità dell’artista nel descrivere il quotidiano per immagini fa sorridere lo spettatore e al tempo stesso induce alla riflessione. In Bickler non c’è denuncia, ma solo una divertita constatazione di una umanità che vive di verità frammentate e contraddittorie.

I dipinti di Bickler sono una presa in giro, una satira su tutto l’universo umano, ed è lui stesso a dichiarare il suo intento poetico: “In particolare mi dedico al paesaggio mediterraneo, al ritratto e alla satira. Che campo straordinario è la fauna umana! Quant’è bello e brutto, simpatico e atroce, attraente e ripugnante, interessante e anche noiosissimo questo formicaio, dove ognuno è convinto di essere il centro dell’universo! Io ne faccio parte”.

L’artista di origine tedesca vive in Italia dal 1948. A Milano ha frequentato i corsi serali presso l’Accademia di Brera con il prof. Gino Moro e nel 1971 ha allestito la sua prima mostra personale a Milano. Da allora sono seguite circa 130 mostre in Italia, Germania, Svizzera. Nel 1982 l’Hessische Ladesmuseum di Darmstadt gli acquista tre oli. Nel 1997 l’editore Nicolini pubblica il libro “Gente che si racconta” con 45 suoi disegni e storielle. Nel 1999 Il Centro di Ricerche Europeo di Ispra lo invita per una personale in rappresentanza della Germania durante il semestre tedesco. I paesi di Orta San Giulio, San Zenone Po, Pogno e Crotta d’Adda gli commissionano dei murales che riscontrano vivo successo. Nel 2011 la Casa Editrice Albatros di Roma pubblica il suo romanzo “ L’ultimo ballo di Relkib”.

La mostra resterà aperta al pubblico fino a domenica 24 settembre 2017. Informazioni : 0332/625551, segreteria@midec.org, www.midec.org

MUSEO INTERNAZIONALE DEL DESIGN CERAMICO

Via Lungolago Perabò 5, Cerro di Laveno Mombello (VA)

ORARIO: lunedì chiuso e 15 agosto chiuso

martedì 10.00 -12.30, da mercoledì a venerdì 10.00 – 12.30 e 14.30 -17.30,

sabato e Domenica 10.00-12.30 e 15-18

ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura

biglietto intero € 5 – ridotto € 3 bambini fino a 14 anni ingresso gratuito.