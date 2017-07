Diploma d’argento per la Compagnia della Gru alle olimpiadi corali di Riga

Foto varie

La Compagnia della Gru, coro pop-gospel di Varese diretto dal maestro Enrico Salvato, ha ottenuto il diploma d’argento nella categoria jazz, pop, show della prestigiosa European Champion Competition che si è tenuta a Riga dal 16 al 23 luglio scorso.

Organizzati dall’associazione internazionale Interkultur, che da trent’anni promuove ovunque piccole e grandi kermesse canore con lo scopo di far incontrare le culture più disparate all’insegna del canto corale, gli European choir games di Riga hanno ospitato più di 150 cori da ogni parte del mondo, divisi in 10 distinte categorie. «Al di là dell’aspetto competitivo che forse alla musica non dovrebbe mai appartenere – commenta il maestro Salvato – i World Choir Games si basano sull’ideale olimpico di unire persone e popolazioni con il canto. Perché cantare insieme unisce più di ogni altra cosa al mondo.»