Distillati Sonori, un’edizione di successo

Si è conclusa con successo anche la nona edizione di Distillati Sonori presso l’Area Feste di Gorla Maggiore. Quest’anno si è riscontrata una grande partecipazione da parte dei volontari, in aumento rispetto alle scorse edizioni, che ha permesso di raggiungere ottimi risultati in termini di servizio e qualità di prodotti offerti. È chiara, quindi, la volontà di crescita da parte dell’associazione Spazio Zero.

Nella giornata di sabato svariati artisti hip hop locali hanno accompagnato la serata verso l’evento principale, il concerto dei Flaminio Maphia, lo storico duo rap autore di successi come “Ragazze Acidelle” e “che idea!”. La giornata di domenica è stata invece dedicata alle famiglie ed al divertimento.

A partire dal mattino con una lezione gratuita di yoga offerta da FedeYogaFlow, ideale per beneficiare dello splendido parco dell’area feste e della frescura mattutina. Nel pomeriggio, grazie alla collaborazione del corpo dei vigili del fuoco di Lomazzo, ha preso vita “Pompieropoli”, per far vivere ai piú piccoli l’esperienza dell’ addestramento da pompiere (con annesso diplomino). Grande partecipazione anche per lo spettacolo equestre tenuto dall’ASD Cavalieri delle Stelle, che con i loro splendidi cavalli hanno conquistato il pubblico.

In serata divertimento “al galoppo” sulle note distorte della chitarra, fatta interamente a mano, di One Horse Band: uomo-cavallo-polistrumentista immerso nel country blues. A seguire un’esplosione di follia con i colossali Teo e Le Veline Grasse. Le loro rivisitazioni delle più celebri canzoni della musica italiana in chiave hard-rock e la loro grandissima carica energetica, sono stati un perfetto accompagnamento fino alla fine della serata.

Quest’anno l’evento è stato ricco di novitá: a partire dagli arrosticini di pecora abruzzesi, davvero molto apprezzati dal nostro pubblico; una rinnovata selezione di birre artigianali di qualità e, infine, la preziosa collaborazione con Il Mescitore, che è stato in grado di soddisfare le diverse esigenze, fornendo degli ottimi vini che hanno accompagnato il menù della festa. Ilario Bettoni, presidente dell’associazione, commenta così le due giornate di festa: «quello che è emerso dopo questo week end è sicuramente la voglia di continuare, di riproporsi con altre belle e nuove idee.

In questa edizione di Distillati Sonori è stato proprio tangibile lo spirito di tranquillità e sicurezza che ha accumunato tutti i membri dell’associazione Spazio Zero, ed è stato recepito anche dal pubblico permettendo così di respirare nelle due serate un clima piacevole e coinvolgente. Molto produttiva e fondamentale è stata la collaborazione con i ragazzi profughi ghanesi del centro di accoglienza di Fagnano Olona. Il loro operato, la voglia di fare, la disponibilità e lo spirito di gruppo ci hanno permesso una maggiore rapidità negli allestimenti e nella creazione di un ambiente accogliente e piacevole nella cornice della nostra splendida area feste. Possiamo sicuramente dire quindi che abbiamo avuto un’ulteriore conferma e riproporremo una collaborazione anche negli anni a venire. Vorrei ringraziare innanzitutto i membri dell’associazione, veterani o novizi ma comunque tutti fondamentali nei diversi ruoli.

Ringrazio l’amministrazione di Gorla Maggiore e le altre associazioni presenti sul territorio per la loro disponibilità. E infine, un corposo ringraziamento va al nostro pubblico che, anche quest’anno, ha dimostrato di seguirci e di apprezzare il nostro operato. Invito perciò tutti a seguirci e a scoprire le novità del prossimo anno!»