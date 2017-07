Domà nunch: \"Risultati concreti sulle bonifiche grazie all\'assessore Guaglianone\"

Sono soddisfatti gli attivisti di Domà nunch, movimento che fa parte della coalizione di centrodestra che guida la città degli amaretti con il sindaco leghista Alessandro Fagioli, del risultato ottenuto dall’Amministrazione sul fronte della bonifica.

«Continua senza sosta il lavoro del nostro movimento – spiega in una nota la segretaria cittadina – grazie alla proficua attività del nostro assessore Gianpietro Guaglianone, volto alla riqualificazione e alla bonifica delle numerose aree dismesse presenti in città».

Il gruppo fa il punto di quanto fatto in città sul fronte ambientale: «Dopo la tanto attesa partenza della bonifica dei terreni dell’area Ex Cantoni e la presentazione del progetto completo per la realizzazione del maxi-collettore di trasferimento delle acque depurate che collegherà l’area con il torrente Lura, aggiungiamo un altro importante tassello per il miglioramento dell’ambiente cittadino. Con la positiva valutazione del progetto in occasione della Conferenza dei Servizi dello scorso giugno e con l’incisiva azione dell’Amministrazione comunale che ha permesso lo svincolo della fidejussione depositata, può infatti finalmente passare alla fase esecutiva la bonifica dell’area ex De Nora. L’asporto e lo smaltimento di circa duemila metri cubi di terreno contaminato da metalli derivanti dalla produzione delle attività che occupavano la zona permetterà di rendere la superficie utilizzabile per la costruzione di aree verdi e residenziali».