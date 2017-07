Domenica di soddisfazioni per gli arcieri lombardi alla “Coppa Italia delle Regioni”

Foto di tiro con l'arco

Si sa, i weekend arcieristici d’estate sono pieni di appuntamenti, perché si entra nel vivo della stagione più emozionante per questo sport. Il 22-23 luglio è stato un fine settimana particolarmente intenso tra i “World Games” di Wroclaw”, la seconda tappa della “Para Archery European Cup” di Nove Mesto (Repubbica Ceca), la gara di valutazione settore targa olimpico di Oleggio (organizzata dagli “Arcieri Oscar Bellinzago”) e, soprattutto, la “Coppa Italia delle Regioni” (valevole anche per l’assegnazione del “Trofeo Doni”) a Desenzano sul Garda (BS). Le soddisfazioni sono arrivate da ogni lato, in particolare, con il 3° posto in qualifica di Michele Frangilli alla gara di Oleggio (NO) e la vittoria della Fitarco Lombardia che si aggiudica l’ennesimo “Trofeo Doni”, riscattando il 4° posto ottenuto nella classifica generale della “Coppia Italia delle Regioni”, a meno di 100 punti dal podio.

Lasciamo parlare i risultati. Per quanto riguardala qualifica della gara di valutazione settore targa olimpico di Oleggio, gli arcieri del nostro territorio in gara erano numerosi, favoriti dalla vicinanza geografica della location. Per quanto riguarda i piazzamenti nelle categorie di spicco dal punto di vista delle selezioni per i gruppi nazionali, spicca il 3° posto di Michele Frangilli (Aeronautica Militare) tra i senior maschili (poi, finito 4° a valle della fase a scontri), attorniato dai compagni di squadra Mauro Nespoli, Marco Galiazzo, David Pasqualucci e Luca Melotto (rispettivamente, 1°, 2°, 4° e 9°), che hanno preceduto altri grandi nomi del panorama arcieristico italiano, come Marco Morello (Arcieri Iuvenilia), Massimiliano Mandia (Fiamme Azzurre), Yuri Belli (Arcieri del Forte) e Matteo Fissore (Polizia). Più arretrati, troviamo anche i nostri Nicolò Rolandi (Arcieri Varese, Ar.Va., 11°), Mirco Monti (Compagnia Arcieri Monica, C.A.M., 12°), Andrea Artico (Arcieri del Roccolo, Legnano, 15°), William Rossi e Fabrizio Diani (C.A.M., 18° e 19°), Andrea Santinello (Arcieri Tre Torri, Cardano al Campo, 21°) e Nicola Greco (Arcieri Stadium Besozzo, 23°). La squadra della Compagnia Arcieri Monica si è, invece, aggiudicata il 2° posto in classifica. Bene anche Gloria Cantù ed Alessandra Moltrasio (Arcieri Tre Torri), rispettivamente, quinta e sesta tra le senior femminili, appena davanti a Stefania Monzani (C.A.M.), che ha chiuso ottava.

Per i risultati di tutte le altre categorie: http://www.ianseo.net/Details.php?toId=2540

Passiamo ora alla gara che tiene tutta l’Italia del tiro con l’arco con il fiato sospeso per due giorni: la “Coppa delle Regioni”. Dopo anni a dominare questa competizione, insieme a Piemonte e Veneto, la Fitarco Lombardia non è riuscita a ripetere l’interminabile striscia di podi degli ultimi 10 anni a questa parte, finendo ai piedi del podio (10.269 punti, a 85 dal 3° gradino) a valle dell’incredibile duello tra la squadra del leone di San Marco ed il team del Lazio, davvero in eccelsa forma, al punto di spuntarla sui fortissimi campioni uscenti. La gara è stata combattutissima, con continui rivolgimenti tra le prime 8 squadre, che si sono date strenua battaglia in una due giorni piena di emozioni. La squadra del comitato regionale Fitarco Lombardia si può, tuttavia, consolare con il 3° posto nella “Prima gara Star” (tiro alla targa, atleti seniores), il 2° tra i giovani e ben 2 ori (Andrea Gottardini degli “Arcieri Mirasole Opera” e Giulia Longo della “Compagnia d’Archi” di Meda), 2 argenti (Katia Moretto degli “Arcieri della Leonessa” di Bedizzole ed Elena Crespi degli “Arcieri Tre Torri” di Cardano al Campo) e 1 bronzo (Valerio della Stua degli “Arcieri Solese” di Bollate).

Per ciò che riguarda il “Trofeo Doni”, grande exploit della squadra lombarda che, dopo aver vinto la tappa di Solaro (MI), mette in fila gli avversari e si aggiudica ancora una volta l’ambito circuito. La squadra giovanile della Fitarco Lombardia riesce a superare Piemonte (10.485), Toscana (10.042), Emilia Romagna (10.028) e Friuli Venezia Giulia (9.516). La compagine giovanile lombarda presentata alla “Coppa delle Regioni” è composta dai 10 migliori atleti delle classi juniores che hanno partecipato alle 3 precedenti tappi ed al campionato regionale targa del 9 luglio:

GOTTARDINI ANDREA (juniores), Arcieri Città di Opera (MI) – Medaglia d’oro

MORETTO KATIA (juniores), Arcieri della Leonessa – Bedizzole (BS) – Medaglia d’argento

PALMIERI MATTIA (allievo), Arcieri del Sole – Solaro (MI), 18°

MANGERINI ALESSIO (allievo), Arcieri del Sole – Solaro (MI), 24°

BOCCARDI MICHELA (allieva), Arcieri Bresciani, 5a

POLINELLI SARA (allieva), Compagnia Arcieri Monica – Gallarate (VA), 20a

BERGAMO LUCA (ragazzo), Compagnia d’Archi – Meda (MB), 8°

PARINETTI EMANUELE (ragazzo), Arcieri Stadium Besozzo (VA), 9°

LONGO GIULIA (ragazza), Compagnia d’Archi – Meda (MB), Medaglia d’oro

BUSNELLI IRENE(ragazza), Compagnia d’Archi – Meda (MB), 9a