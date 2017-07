Personaggi, eventi e luoghi di Saronno

L’associazione EDERA, nata all’inizio del 2017 ,prosegue le proprie attività grazie al contributo dei suoi 10 soci fondatori che ricordiamo sono genitori e volontari. «Abbiamo diversi sogni nel cassetto finalizzati a farci conoscere – spiegano i fondatori -. Riteniamo ,infatti, che solo lavorando per una visibilità positiva si possa migliorare se non addirittura cambiare lo sguardo sulle realtà diverse da noi. Solo attraverso la conoscenza si vince la diffidenza e si accorciano le distanze».

Galleria fotografica Domenica di sollievo per gli amici della Cooperativa Arca 4 di 12

Domenica 2 luglio il gruppo, composto ormai da 18 tra bambini e ragazzi, si è recato a Lurate Caccivio al Parco Kneipp. Il parco nasce nel 2011 su esempio di altri parchi ideati da Padre Sebastian Kneipp nella seconda metà del 1800 come trattamento idroterapico. È un camminamento lungo 60 metri che di snoda in un piccolo parco con molti alberi secolari,angoli d’ombra, radure dove poter restare sdraiati in totale rilassamento.

«Si cammina su fondi diversi – raccontano dall’associazione -: sassolini, scaglie di sughero,sassi piatti,beole, getti d’acqua fredda. Si basa sulla differente stimolazione alla pianta del piede. Qualche ragazzo è apparso timoroso e restio a camminare sui sassolini a piedi nudi ma, alla fine, sull’onda dell’entusiasmo generale tutti hanno provato il percorso. Alcuni bambini sono stati accompagnati dagli splendidi volontari che sono parte integrante del gruppo. Qualcuno ha rifatto il giro talmente tante volte che alla fine era bagnato fradicio ma super contento».

Le attività si svolgono sempre con il rapporto di uno/due volontari per ogni bambini, a seconda dell’esigenza. «Il nostro punto di forza – dichiarano i responsabili – è la capacità che abbiamo raggiunto, dopo oltre due anni di esperienza, di dare ad ogni bambino ciò di cui ha esigenza anche in questi momenti ludici. Desideriamo, inoltre, sottolineare che il gruppo di volontari tiene incontri frequenti per verificare le attività e confrontarsi sulle criticità per cercare di offrire sempre occasioni di svago e di crescita ai nostri ragazzi».