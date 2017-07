Domenica doppio tour per turisti: Isolino Virginia e Monte San Giorgio

Inaugurazione ristorante

Cresce il progetto Varese4U, nato per valorizzare i beni Unesco della provincia di Varese. Domenica 16 luglio sono in programma due nuove “esperienze” per scoprire l’Isolino Virginia e del Monte San Giorgio. Sono infatti aperte le iscrizioni ai due diversi tour in pullman della Morandi Tour, con visite guidate.

Le prenotazioni a varese4u@moranditour.it o telefonando allo 0332-287146

Esperienza Isolino Virginia

La partenza è prevista alle ore 9 del mattino dalla Stazione delle Ferrovie dello Stato di Varese a bordo delle nuove navette Unesco di Morandi Tour, partner di Varese4U. La visita prevede l’accompagnamento di una guida che illustrerà aneddoti e particolarità di questo sito che fa parte del sito seriale “Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino” e che comprende in tutto 111 insediamenti. Il Tour farà una tappa iniziale a Villa Mirabello per la visita dei Musei Civici, dove sono conservati materiali preistorici del Varesotto che vanno dal Neolitico all’età del Bronzo. Terminata questa tappa è prevista la partenza per Biandronno da dove inizierà la mini-crociera che porterà i turisti sull’Isolino Virginia: dopo la visita del Sito, vi sarà il tempo a disposizione per il pranzo libero (con possibilità di mangiare al ristorante la “Tana dell’Isolino”). Il rientro è previsto per le ore 15.00 alla stazione FS di Varese.

Costo totale dell’esperienza: 35 euro.

Esperienza Monte San Giorgio

La partenza è prevista alle ore 9 del mattino dalla Stazione delle Ferrovie dello Stato di Varese a bordo delle nuove navette Unesco di Morandi Tour, partner di Varese4U. La giornata prevede la visita ai due musei di Besano e Meride, oltre all’arrivo al punto panoramico di Serpiano. Il tutto con l’accompagnamento di visite guidate che illustreranno l’importanza del bene Unesco, l’unico di carattere transnazionale. Inoltre, è prevista anche una piccola passeggiata prima del rientro alle 15 a Varese.

Costo totale dell’esperienza: 35 euro.

LA FINALITÀ DI VARESE4U

La finalità principale di Varese4U consiste nel perseguire una maggiore valorizzazione turistico- culturale dei beni Unesco del territorio varesino, attraverso la loro messa in rete in un’ottica di sistema e grazie allo sviluppo di prodotti e servizi innovativi capaci di richiamare e soddisfare un numero crescente di visitatori da tutta Italia e dall’estero. Le proposte di Varese4U, dalle semplici visite turistiche ai singoli progetti di ogni sito, sono tutte da scoprire.

Società capofila del progetto è Varese Web. Insieme con questa realtà ci sono nove altri soggetti: Fai – Fondo Ambiente Italiano, Archeologistics, Morandi Tour, Art Stories, Hagam, WekLink, Kingstorm, Cooperativa Ambiente e Sviluppo Santa Maria del Monte, Ergasterio.